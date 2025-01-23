ما أبرز السيارات التي تعمل بنظام "السائق الآلي" في مصر؟

كتب - محمد جمال:

تتطور تقنيات القيادة الذاتية من قبل مختلف المصنعين بشكل سريع للغاية، وانتشرت هذه النوعية من السيارات خلال الآونة الأخيرة بسوق السيارات المصري وبات يبحث عنها العديد من المقبلين على الشراء.

في هذا الموضوع نستعرض أبرز الطرازات المتاحة أمام المقبلين على الشراء، وهي متوفرة بالمرحلة الأولى التي تشمل "المحافظة على الحارة المرورية والتوقف التلقائي في الطوارئ" وتبدأ أسعارها من مليون جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

نيسان قشقاي

تولي نيسان قشقاي 2025 اهتمامًا كبيرًا بمعايير الأمان، حيث تم تجهيزها بمجموعة من الأنظمة المتطورة وتأتي الفئة الثانية منها مزودة بنظام الكبح التلقائي عند الطوارئ والذي يعتبر ضمن المرحلة الأولى من القيادة الذاتية فضلًا عن نظام المحافظة على الحارة المرورية.

يقدم الجيل الجديد من قشقاي بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1300 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، بقوة 148 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر. سيارة نيسان الجديدة تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، تستهلك في المتوسط 6.1 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تقدم قشقاي في مصر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 499 ألف جنيه، 534 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الأعلى تجهيزاً بسعر رسمي 574 ألف جنيه.

قشقاي تقدم بمجموعة كبيرة من تجهيزات الأمان من بينها 6 وسائد وستائر هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HLA.

نيسان قشقاي 2025 تقدم في مصر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 406 ألف و 500 جنيه وتصل نفس الفئة لسعر مليون و 411 ألف و 500 جنيه لإضافة لونين من الطلاء الخارجي.

تقدم الفئة الثانية الأعلى تجهيزاً بسعر مليون و 477 ألف و 500 جنيه، تصل لـ مليون و 482 ألف و 500 جنيه للطلاء ثنائي اللون.

ستروين C5 آير كروس

تأتي الفئة الأعلى تجهيزًا من ستروين C5 Aircross على نظام المحافظة على الحارة المرورية الذي يعطى تحذيرا للسائق عند الاقتراب من مغادرة الحارة المرورية وإذا لم يقم السائق بإعادة السيارة إلى مسارها تقوم بتوجيه عجلة القيادة تلقائيا للرجوع إلى المسار الصحيح.

تعتمد ستروين C5 إيركروس على محرك مكون من 4 سلندر بسعة 1600 سي سي مع تربو قوته 165 حصان وعزم 240 نيوتن.متر عند 1400 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات ودفع أمامي للعجلات.

جهزت السيارة قياسيًا بأنظمة منع انغلاق الفرامل ABS والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات Hill Start Assist مع مراقبة ضغط الإطارات ووسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي وحساسات ركن خلفية.

تبدأ أسعار ستروين C5 وأصبحت تبدأ من مليون 700 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 865 ألف جنيه للثانية، و مليون 940 ألف جنيه، و2 مليون 60 ألف جنيه.

سيات أتيكا

تأتي الفئة الثالثة من سيات أتيكا مزودة بنظام الركن الذاتي والذي يقوم بالتحكم في توجيه السيارة أثناء الركن، ويأتي هذا النظام ضمن المرحلة الأولى للقيادة الذاتية.

تتوفر سيات أتيكا متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2025 بفئتين جديدتين الأولى Style Plus بسعر مليون و799 ألف جنيه، والفئة FR الأعلى تجهيزًا بمليون و999 ألف جنيه.

تعمل أتيكا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1.4 لتر معزز بشاحن تربو بقوة 150 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك السرعات أوتوماتيك.

تقدم الفئة الأولى "STYLE PLUS" من أتيكا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، منها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأنظمة لمانع السرقة.

وتقدم طرازات أتيكا الفئة الثانية "Style Plus" بنفس المواصفات ووسائل الأمان الموجودة بالفئة السابقة، فضلًا عن بعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها "نظام تنبية ضد السرقة، وونظام التوجية الديناميكي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، وزر اختيار وضعية القيادة، ومصابيح ضباب LED، وشاحن هاتف لاسلكي، وزر لفتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما.

اقرأ أيضًا:

قبل طرحها بالسوق.. الأسعار المتوقعة لـ"برتون ساجا" المجمعة بمصر

بضمان الوكيل.. تويوتا كورولا متاحة للبيع بـ890 ألف جنيه

سيارات SUV مجمعة محليًا بمصر تبدأ من 830 ألف جنيها