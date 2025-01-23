مع انتشارها.. ما تكلفة تركيب شاحن جداري للسيارة الكهربائية بمصر؟

كتب - محمد جمال:

تواصل السيارات الكهربائية تدفقها إلى الشوارع المصرية عام بعد آخر، وتشير إحصائية إلى أن مصر لديها نحو 6 آلاف سيارة تعمل بالكهرباء تم ترخيصها خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

ويتجه الكثير من المستهلكين خلال السنوات الأخيرة إلى السيارات الكهربائية لأسباب أبرزها انخفاض أسعارها بشكل كبير يناهز سيارات الوقود التقليدية، وتدني تكاليف تشغيلها مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي.

لكن يبقى عدم انتشار نقاط الشحن المركزية عائقًا رئيسيًا أمام انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصري، وهو ما يحاول ملاك بالتغلب عليه من خلال تجهيز أماكن خاصة لشحن سياراتهم.

قال المهندس عبد الرحمن موسى خبير بمجال السيارات الكهربائية، إنه يعمل بمجال صيانة السيارات الكهربائية وتنفيذ الشواحن الجدارية بالعديد من المشاريع والمدارس والشركات الكبيرة قرابة 5 سنوات وتحديدا منذ العام 2019.

وأَضاف موسى في تصريح لـ"مصراوي" أن إقبال العملاء على تنفيذ شواحن السيارات أسفل منازلهم أو في "الكمبوندات" أو الشركات والمولات أصبح منتشرًا بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة بفضل العديد من السيارات الكهربائية التي دخلت للسوق المصري.

وأوضح أن الشواحن الجدارية تختلف بحسب نوع السيارة حيث يجب قبل التركيب معرفة هل السيارة بحاجة إلى "import أو inverter أو motor"، كذلك تحديد كم كيلو وات تستقبله السيارة، ثم تحديد هل الشاحن الجداري سيكون 1 فاز أم 3 فاز.

وأردف أن هناك نوعين من شواحن السيارات الكهربائية الأول: شاحن portable يعرف بأنه شاحن متنقل يمكن استخدامه بأي مكان سواء من مكان العمل أو ما شابه ويميز هذا النوع أنه يمكن الشحن به عن طريق شاحن 32 أمبير و 10 أمبير فهو مزود بخاصية يمكن من خلاله يمكن التكيف مع جهد الكهرباء.

والثاني: wall mount وهو يعرف بأنه الثابت ولا يمكن تغير الأمبير به وقدرته 32 أمبير/7 كيلووات ليخرج للسيارة الكهربائية 7 كيلو وات

وبسؤاله عن مصدر الكهرباء لعمل شاحن جداري سواء كان بشركة أو كمبوند أو مدرسة أو مصنع، أكد موسى أنه يحصل على الكهرباء من عداد الكهرباء الخاص بالعميل أو اللوحة الرئيسية لأن شواحن السيارات الكهربائية تتطلب جهد كهربائي عالي.

وأشار موسى، إلى أن تكلفة شواحن السيارات الكهربائية ليست ثابتة لكن في المتوسط تبلغ تكلفة التركيب 5 آلاف جنيه بدون احتساب قيمة أسلاك التوصيل، وفي بعض الحالات تصل إلى 30 ألف جنيه

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