قبل طرحها بالسوق.. الأسعار المتوقعة لـ"برتون ساجا" المجمعة بمصر

كتب - محمد جمال:

دشنت شركة عز العرب السويدي، في الربع الأخير من العام الماضي مجمع مصانع "ESAF" لتصنيع سيارات بروتون الماليزية بمدينة السادس من أكتوبر، لينضم رسميًا إلى قائمة المصانع المنتجة للسيارات في مصر.

ومن المقرر بدء الإنتاج الفعلي بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs) والمحركات ومكونات السيارات الأخرى.

تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب - السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار (مليارين و460 مليون جنيه مصري) تقريبًا، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع.

وتوقع خبراء بالسوق المصري أن تتراوح أسعار برتون ساجا المجمعة محليًا وقت طرحها رسميًا بين 650 إلى 700 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات برتون ساجا التفصيلية بالسوق المصري قبل طرحها رسميًا:

المحرك والأداء

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

الطول والأبعاد

يبلغ الطول الكلي للسيارة 4.200 ملم، وعرضها 1.600 ملم، وارتفاعها الكلي 1.500 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 171 ملم، ومساحة التخزين الخلفية "الشنطة" 413 لتر مكعب.

مواصفات الأمان والسلامة

تقدم ساجا 2024 بباقة من التجهيزات الجديدة أبرزها أنظمة الأمان التي ضمت وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-BA، حساسات ركن خلفية مع كاميرا.

التجهيزات والكماليات

من أبرز تجهيزات ساجا الجديدة، زجاج كهربائي، مرايا جانبية كهربائية، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 7 بوصة، وسنتر لوك و إشارات بالمرايا الجانبية وكمبيوتر رحلات، ومفتاح ريموت مشفر.

تمتلك السيارة الماليزية الجديدة وسائل ترفيه أبرزها مشغل CD/MP3 راديو مرتبط بـ4 سماعات، ومدخل USB وبلوتوث للربط بالهواتف الذكية، بالإضافة إلى مخرج كهرباء 12V.

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