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كتب - محمد جمال:

أصبح عنصر الأمان والسلامة ضمن أبرز أولويات مصنعي السيارات في العالم اليوم، ويحاولون طوال الوقت من اكتشاف طرق حمايه جديدة للحفاظ على السائق وكذلك المشاه.

يأتي ذلك بجانب اهتمام المقبلين على الشراء البحث عن أكثر السيارات أمانًا، كونه عنصر لا يمكن اغفاله اليوم خاصة مع انتشار الحودات على الطرق.

وتعد نيسان جوك الكروس أوفر الجديدة، أرخص سيارة متاحة أمام عملاء السوق المحلي المقبلين على الشراء وحاصلة على 5 خمسة نجوم باختبارات التصادم الأوروبية Euro NCAP وجاء تقيمها كالتالي:

حماية الركاب البالغين 94٪.

حماية الركاب الأطفال 85٪.

تعامل السيارة مع مستخدمى الطرق المعرضة للخطر 81٪ .

وسائل الأمان 73٪

وسائل الأمان بجوك تشمل نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة ABS-EBD-VDC بالإضافة إلى 6 وسائد وستائر هوائية، حساسات ركن أمامية وخلفية إلى جانب كاميرا للرؤية الخلفية.

تواجه السيارة التي يتم اختبارها بواسطة "Euro NCAP" مجموعة من محاكيات التصادم للوقوف على مدى سلامة وفاعلية وسائل الحماية وكذا صلابة الهيكل الخارجي للسيارة وقدرته على تحمل الصدمات.

وتتعرض السيارة خلال الاختبار إلى الاصطدام الأمامي جهة السائق على سرعة 64 كم/س، والاصطدام الأمامي الكلي على سرعة 50 كم/س، وكذا الاصطدام الجانبي بجسم متحرك على سرعة 50 كم/س.

كما تتعرض قوائم السيارة الجانبية إلى الاصطدام بجسم صلب بسرعة 32 كم/س، وكذلك تم اختبار ارتداد مقعد السائق عند الاصطدام بسرعة 16 و24 كم/س.

وبانتهاء الاختبار الذي تكون محاوره الأساسية قائمة على حماية السائق والراكب الأمامي والركاب بالخلف والأطفال والمارة، يتم منح السيارة تقييمًا نسبيًا بحسب نجاحها في كل اختبار تصادم على حده.

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