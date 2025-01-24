نصائح تساعدك في الحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية

برلين - (د ب أ):

تعد البطارية هي العنصر المركزي الأهم بين مكونات السيارة الكهربائية، وهو ما يجعلها باهظة الثمن؛ حيث تتراوح أسعارها بين 10000 و 30000 ألف يورو أو أكثر.

وفيما يلي يقدم موقع السيارات “autoparts24.eu” بعض المعلومات المهمة والنصائح الذهبية للحفاظ على البطارية وإطالة عمرها الافتراضي.

عمر البطارية

يُفترض أن تتمتع بطاريات السيارات الكهربائية بأعمار طويلة، لكن هذا قد يرتبط في الواقع بعدة عوامل. وعادة ما تدوم البطاريات لفترة أكبر من ضمانات الشركة المصنعة البالغة 8 سنوات أو 160 ألف كيلومتر.

ويختلف عمر البطارية من شركة لأخرى، وبحسب تصميم البطارية. وفي العموم أثبتت مؤسسات اختبار المنتجات والخبراء مثل نادي السيارات ADAC الألماني أن معظم البطاريات تتمتع بعمر خدمة طويل، لا سيما إذا كانت هذه البطاريات مصنوعة من الليثيوم أيون، والتي لا تبدأ في فقدان أدائها إلا بعد فترة تزيد على 10 سنوات.

متى يتطلب الأمر تغيير البطارية؟

يجب تغيير بطارية السيارة الكهربائية إذا انخفضت سعة البطارية بشكل كبير أو إذا كانت البطارية معيبة. إذا انخفضت سعة البطارية، فسينخفض مدى السير الخاص بالسيارة، الأمر الذي يستلزم تركيب بطارية جديدة.

وفي البداية لا بد من العلم بأن السيارة تتقادم مع الوقت وتقل سعتها بعد العديد من مرات الشحن وبمرور الوقت. وبناء على ذلك، فإن العامل الحاسم في قرار استبدال البطارية هو السعة المتبقية منها ومدى السير، الذي تمنحه للسيارة ومناسبته لاستخدام السيارة.

كيف نطيل عمر البطارية؟

يتحدد عمر البطارية بناء على بعض سلوكيات القيادة وروتين الشحن والاستخدام؛ حيث يؤدي أسلوب القيادة الرياضي إلى الضغط على مكونات السيارة الكهربائية، خاصة على البطارية، التي تتعرض للإجهاد بسبب سحب الطاقة.

ويمكن أن يكون الاستخدام المتكرر للمقطورة أو الأحمال العالية للمركبة تأثير سلبي على عمر البطارية. كما أن الوصول إلى حالة الفراغ الكامل للبطارية أو الشحن الكامل أمر غير مرغوب فيه. لذا يوصي الخبراء بعدم تجاوز الشحن نسبة 80٪، كما ينصح بعدم وصولها إلى حالة فراغ الشحن العميق.

وللحفاظ على بطارية السيارات الكهربائية ينصح دائما بإجراء الفحوصات والصيانات الدورية لإصلاح الأضرار واستبدال الأجزاء المتضررة قبل أن تشكل حملا إضافيا على السيارة، ومن ثم على البطارية.

ويُوصى أيضا بتجنب الشحن السريع وتقليل عدد دورات الشحن قدر الإمكان، حتى لا يتم الضغط بشكل كبير على مكونات البطارية، والتي تتأثر بزيادة عدد الدورات وبالشحن السريع عالي الطاقة.

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