جريت وول تطلق سيارتها Wey 03 الجديدة في الأسواق.. صور

بكين - (د ب أ):

أطلقت شركة "جريت وول موتور" الصينية لصناعة وتطوير السيارات، سيارتها Wey 03 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Wey 03 الجديدة تتمتع بأناقة تصميمية ملحوظة، وتأتي بطول 4668 ملم وعرض 1890 ملم وارتفاع 1730 ملم، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.75 متر، وهو ما يوفر لها المزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وحيز الأمتعة.

وتتميز المقصورة الداخلية بلمسات كلاسيكية فاخرة، مع قمرة رقمية وشاشة Head-up، مع شاشتين في الكونسول الأوسط وتجهيزات جلدية، والعديد من الحليات الجذابة ومقاعد مريحة مع وظيفة التدليك وخيارات الشحن للهواتف الذكية ومواضع للتخزين.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين Plug-in مع بطارية سعة 34 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 139 كلم.

ويعتمد الموديل القياسي من السيارة على سواعد محرك بنزين تربو وآخر كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 270 كيلووات/367 حصان.

وتتوفر من السيارة نسخة الدفع الرباعي مع محرك كهربائي إضافي بقوة إجمالية تبلغ 325 كيلووات/442 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في أحسن الأحوال في غضون 5.3 ثانية.

ومع الاستعانة بناقل حركة أتوماتيكي من 9 سرعات تصل السيارة إلى السرعة القصوى 230 كلم/س، بينما يصل معدل استهلاكها من الوقود 0.5 لتر/100 كلم.

أنظمة المساعدة والسلامة

وتزخر السيارة Wey 03 الجديدة بباقة من أحدث أنظمة المساعدة والسلامة، فضلا عن حزمة من أحدث التقنيات لمستوى القيادة الآلي Level 2+، ورقاقات حاسوب من كوالكوم، وعدد كبير من المستشعرات والكاميرات.

وتشتمل السيارة على قمرة قيادة رقمية بشاشة لمسية قياس 14.6بوصة، فضلا عن شاشة قياس 9.0 بوصة للتحكم في بعض وظائف السيارة مثل مكيف الهواء.

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