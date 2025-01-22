سيارات SUV مجمعة محليًا بمصر تبدأ من 830 ألف جنيها

كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء بالسوق المصري مؤخرًا عن السيارات المجمعة محليًا إذ باتت هي الأكثر انتشارا وتوافرا خلال الآونة الأخيرة، يأتي ذلك نتيجة حالة التقدم التي تعيشها صناعة التجميع المحلي بمصر.

وتعد فئة الـ SUV المجمعة محليًا الأكثر انتشارا خلال السنوات الماضية بمصر، ومنها تيجو 3 وتيجو 4 برو وجيلي كولراي، وتبدأ أسعارها من 830 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار هذه السيارات:

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 5 سيارات مجمعة محليًا بالسوق المصري:

شيري تيجو 3

تقدم أسعار شيري تيجو 3 المجمعة محليا التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحدة سعرها الرسمي 830 ألف جنيه.

تقدم شيري تيجو 3 بمحرك سعة 1.500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، بقوة 125 حصان، وعزم أقصى 160 نيوتن متر عند 3900 لفة بالدقيقة.

تستهلك السيارة في المتوسط 6.7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

جيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي النسخة المصنعة محليًا من كولراي موديل 2025 بتصميم "Vision Starburst" الجديد لجيلي، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

شيري تيجو 4 برو

تعتمد شيري تيجو 4 برو المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبدأ أسعار الفئة الأولى Comfort من شيري تيجو 4 برو المجمعة محليًا من 910,000 جنيه، والفئة الثانية Luxury بسعر 995,000 جنيه، والفئة الثالثة Turbo بسعر 1,070,000 جنيه.

شيري تيجو 7

تبدأ أسعار شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة محليًا في السوق المصري من 1,010,000 جنيه للفئة BaseLine، والفئة HighLine بسعر 1,095,000 جنيه.

تعتمد تيجو 7 الجديدة على محرك تربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة ثنائي التعشيق 6 سرعات.

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