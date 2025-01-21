بضمان الوكيل.. تويوتا كورولا متاحة للبيع بـ890 ألف جنيه

كتب - محمود أمين:

يوفر الوكيل المحلي لعلامة تويوتا اليابانية في مصر خدمة "أوتومارك" لشراء سيارات مستعملة مضمونة عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتاح بالموقع حاليًا عدد من النسخ للسيارة تويوتا كورولا السيدان بسعر 890 ألف جنيه، لسيارة متاحة عبر الموقع الرسمي موديل 2022.

تقول تويوتا إن سيارات أوتومارك المستعملة يتم تقييمها وفق 99 نقطة فحص لضمان سلامة السيارة وجودتها؛ نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات كورولا السيدان :

تويوتا كورولا تقدم بطول 4630 مم، 1530 مم للعرض، أما الارتفاع 1435 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

كورولا مزودة بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 120 حصان، عزم أقصى 145 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 10.8 ثانية.

كورولا تقدم بباقة من وسائل الأمان أبرزها 6 وسائد وسائد وستائر هوائية موزعة لجميع الركاب، بالإضافة إلى حساسات ركن خلفية، وفرامل يد كهربائية ، وبرنامج ESP للثبات الإلكتروني ونظام TC للتحكم في الجر، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

كورولا تأتي مقصورتها بتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، مع إمكانية للتحكم في درجة الحرارة لكل نطاق من السيارة على حدة، مقعد كهربائي للسائق، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصه للتحكم في أنظمه الترفيه والخرائط، كما تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندرويد أوتو.

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