الجمارك تصادر هذه الفئة من سيارات ذوي الهمم.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن سيارات ذوي الهمم المتكدسة في بعض الموانئ ومنها "بورسعيد"، للمطالبة بتطبيق الإجراءات المعمول بها للإفراج عن سيارات ذوي الهمم عبر المنافذ الجمركية طبقًا للقرارات التى تتخذها اللجنة المشكلة من بعض الجهات الحكومية بموجب قرار 3499 لسنة 2024.

التعليمات التي سيتم تطبيقها سبق وأن استصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 12 ديسمبر من العام الماضي 2024، بشان ضوابط الإفراج عن سيارات ذوي الهمم.

تضمنت تعليمات الوزراء أن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والجهات المعنية تطبيق كل الإجراءات القانونية اللازمة والتى والتي جاءت على النحو التالي:

إعادة تصدير السيارات، الإحالة لبضائع مهمل، البيع بالمزاد بالنسبة للسيارات المحتجزة التى تم استيرادها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة).

ويبلغ عدد تلك السيارات التي ترتبط بذوي همم ممن يتقاضون شهريًا معاشات تكافل وكرامة وفقًا لمنشور الجمارك 798 سيارة، وتم إرسال بياناتها إلكترونيا للجهات المختصة.

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