أسعار أغلى سيارة تقدمها علامة جيلي الصينية في مصر

كتب - محمد جمال:

كشفت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة جيلي الصينية في مصر، عن أسعار أغلى طرازاتها ستار راي موديل 2025 الـ الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال يناير الجاري.

ووفقًا لأحدث قائمة سعرية للوكيل المحلي بالسوق المصري تقدم ستار راي بـ4 فئات بأسعار تبدأ من مليون 759 ألف جنيه للفئة Comfort، ومليون 895 ألف جنيه للفئة Premium الثانية.

أما الفئة Sport الثالثة من جيلي ستار راي الرياضية تباع بمليون 959 ألف جنيه، بينما الفئة +Sport الرابعة الأعلى تجهيزًا سعرها 2 مليون 49 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جيلي ستار راي الجديدة بالسوق المصري:

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

وزودت مقصورة جيلي ستار راي بشاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.

كما يتوفر بالسيارة أنظمة مساعدة وأمان منها وسائد وستائر هوائية، مثبت سرعة ومساعد القيادة بالطرق السريعة للمسافات الطويلة وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام التحذير من مغادرة حارة السير.

تقدم جيلي ستار راي الجديدة كليًا لعملاء السوق المصري بضمان لمدة سبع سنوات أو 250.000 كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى تأمين مجاني لمدة سنة.

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