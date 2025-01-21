مواصفات وأسعار سيارة شيري الكهربائية الوحيدة المتوفرة في مصر

كتب - محمود أمين:

قدمت جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، اول سياراتها الكهربائية في السوق المصري شيري EQ7 نهاية أغسطس 2024 الماضي.

نتناول مواصفات السيارة بالتفصيل وسعرها الرسمي في 2025 خلال هذا التقرير:

السيارة EQ7 مزودو بمحرك كهربائي يوفر لها قوة حصانيه قدرها 211 وأقصى عزم 285 ، وبطارية ليثيوم أيون سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلو متر بشحنة واحد مع نظامين للشحن أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة والأخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.

تتمتع السيارة بمواصفات أمان تشمل وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد وستائر هوائية جانبية، ومكابح مضادة للانغلاق، مع توزيع قوة المكابح إلكترونيا، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني.

كما يتوفر بها برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكابح يد الكترونية مزودة بتعليق تلقائي، ومراَة خارجية بخاصية التدفئة.

وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، ونقاط تثبيت كراسي الأطفال، ومصابيح ضباب خلفية، ورؤية 360° لمحيط السيارة، ورؤية النقطة العمياء، وتحذير عند الخروج من المسار، ونظام المحافظة على الحارة المرورية، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، والمساعدة على القيادة بالطرق المزدحمة.

تضم التجهيزات الداخلية لسيارة شيري الكهربائية شاشة 12.3 بوصة للعدادات، وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائيًا، مع خاصية الذاكرة بكرسي السائق، ومقعد استرخاء للسائق.

يتوفر بالسيارة كذلك تحكم كهربائي في كرسي الراكب الأمامي، بالإضافة إلى خاصية التدفئة للمقاعد الأمامية، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وسخانات بعجلة القيادة، ومسند يد أمامي مع حامل اكواب، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وشبكة تثبيت بصندوق الأمتعة.

تشمل التجهيزات الخارجية بالسيارة جنوط سبور مقاس 19، ومرايات كهربائية الطي، وسبويلر خلفي، وحامل سقف، كما زودت السيارة بمصابيح أمامية بإضاءة LED، وإضاءة أمامية خلال النهارLED، وفوانيس LED خلفية، وإضاءة داخلية خافتة ملونة.

كما شملت التجهيزات مجموعة من وسائل الراحة اختيار نمط القيادة حسب نوعية الطرق، وتثبيت السرعة مع الحفاظ على المسافات المرورية، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ومفتاح ذكي، وحساس اضاءة أتوماتيك، وزجاج حراري، وزجاج ملون خلفي، وفتح صندوق الأمتعة كهربائيًا.

شيري EQ7 بها فتحة سقف بانورامية، بينما تضم أنظمة الترفيه شاشة 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه، وشاحن هوائي للهاتف الجوال، ومدخل USB، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth للهاتف، و8 سماعات.

تقدم سيارة شيري من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و790 ألف جنيه، مع ضمان 8 سنوات للبطارية، وضمان شامل لمده 6 سنوات أو 150 الف كم أيهما أقرب.

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