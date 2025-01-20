متوسط أسعار لادا جرانتا في سوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

تتوفر النسخة الأحدث من سيارة لادا جرانتا السيدان "الفيس ليفت" التي كانت تصنع محليًا حتى عام 2022، تتوفر بسوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 300 حتى 400 ألف جنيه، بحسب الحالة الفنية وسنة الصنع وناقل الحركة.

فيما يلي مواصفات السيارة:

سيارة لادا محلية الصنع تقدم بنسختين من المحركات الأول سعة 1600 سي سي، بقوة 87 حصان مع عزم أقصى 140 نيوتن متر عند 3800 لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تستهلك هذه النسخة في المتوسط 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كم، تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 11.4 ثانية.

فئة الأوتوماتيك زودت أيضاً بمحرك سعة 1600 سي سي، لكن يولد قوة 98 حصان، يصل عزمه الأقصى 145 نيوتن متر عند 4000 لفة بالدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 نقلات.

جرانتا الأوتوماتيك تستهلك 7.2 لتر من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 176 كم/س.

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