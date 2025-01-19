بعد ارتفاع أسعارها.. سيارات في منافسة قوية مع فيات تيبو مانيوال

بنفس السعر تقريبًا.. تشتري إم جي ZS المستوردة أم جيلي كولراي المصنعة محليًا؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة فيات الإيطالية بالسوق المصري، عن فتح باب الحجز لدفعة جديدة من تيبو "المانيوال" سيدان العائلية بزيادة 10 آلاف جنيه خلال يناير الجاري.

وبعد ارتفاع أسعارها تقدم تيبو مانيوال الجديدة بفئة واحدة سعرها الرسمي 780 ألف جنيه.

تقدم تيبو الجديدة بمحرك 1400 لتر بقوة 95 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، وخزان وقود سعة 45 لترًا.

ومع ارتفاع أسعارها يتوقع أن تواجه تيبو ضغوطًا قوية خاصة مع انخفاض أسعار منافسيها بالسوق المحلي بنفس الفئة والشريحة السعرية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز سيارتين من المتوقع أن تنافس تيبو مانيوال بقوة:

شيري أريزو 5

تعمل الفئة الأولى من شيري أريزو 5 موديل 2025 بناقل حركة يدوي "ماينوال" وسعرها الرسمي 665 ألفا جنيه، وتعد من بين أبرز منافسي تيبو بعد ارتفاع أسعارها.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بي واي دي F3

تعمل الفئة الأولى من بي واي دي f3 موديل 2025 بناقل حركة يدوي "ماينوال" وسعرها الرسمي 650 ألف جنيه، وتعد من بين أبرز منافسي تيبو بعد طرحها في مصر رسميًا.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

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