تعرف على أحدث أسعار لسيارات كيا الجديدة بمصر

كتب - محمد جمال:

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، زيادة أسعار سبورتاج بقيمة تتراوح بين 50 إلى 65 ألف جنيه فيما استقرت أسعار باقي طرازات العلامة خلال خلال يناير الجاري.

وبعد ارتفاع أسعار سبورتاج يمكن من خلال الموضوع التالي التعرف على أسعار جميع طرازات كيا الجديدة المتاحة بمصر خلال الشهر الجاري، والتي تبدأ من مليون 450 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات كيا الجديدة بمصر:

كيا إكسيد

تقدم كيا إكسيد كروس أوفر 2025 خلال شهر يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من 1,449,900 جنيه للفئة الأولى، و1,549,900 جنيه للفئة الثانية، والأعلى تجهيزًا سعرها 1,649,900 جنيه.

كيا سبورتاج

تبدأ أسعار كيا سبورتاج الجديدة موديل 2025 من مليون و950 ألف جنيه للفئة الأولى، و2 مليون و 70 ألف جنيه للفئة الثانية، و2 مليون و200 ألف جنيه للفئة الثالثة، أما الفئة الرابعة من السيارة أصبح سعرها الجديد و2 مليون 325 ألف جنيه، و2 مليون 450 ألف جنيه للفئة الخامسة.

كيا سورينتو

تتوفر كيا سورينتو الـ SUV موديل 2025 الجديدة وهي تتوفر بفئة واحدة "توب لاين" سعرها 3,399,900 جنيه.

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