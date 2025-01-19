بعد دخول طرازات جديدة.. تراجع ملحوظ في أسعار كاوتش السيارات في مصر

كتب - محمود أمين:

شهدت أسعار كاوتش السيارات في مصر تغيرًا ملحوظًا بعد دخول عدد كبير من الطرازات لأول مرة إلى السوق المحلي، في حين حافظت الطرازات الأخرى على استقرار أسعارها.

فيما يلي اسعراض لآخر تحديثات أسعار كاوتش السيارات بمقاس 15 بعد انضمان علامات تجارية جديدة:

متوسط أسعار إطارات مقاس 15

كومباسال

يبلغ متوسط السعر 1900 جنيه.

تاون هول

يبلغ متوسط السعر 1900 جنيه.

رودكس

يبلغ متوسط السعر 2000 جنيه.

ترانسميت

يبلغ متوسط السعر 2000 جنيه.

نانكينج

يبلغ متوسط السعر 2100 جنيه.

رابر

يبلغ متوسط السعر 2200 جنيه.

لاوفن

يبلغ متوسط السعر 2400 جنيه.

ايجي ستون

يبلغ متوسط السعر 2400 جنيه.

جود رايد

يبلغ متوسط السعر 2600 جنيه.

لاندسال

يبلغ متوسط السعر 2700 جنيه

برنكس

يبلغ متوسط السعر 2750 جنيه

لاوفن

يبلغ متوسط السعر 2800 جنيه

إكسيرا

يبلغ متوسط السعر 2800 جنيه

ديستون

يبلغ متوسط السعر 2900 جنيه.

رودستون

يبلغ متوسط السعر 2900 جنيه.

بوتو

يبلغ متوسط السعر 3100 جنيه

هانكوك

يبلغ متوسط السعر 3800 جنيه

طرازان

يبلغ متوسط السعر 4000 جنيه.

جوديير

يبلغ متوسط السعر 4300 جنيه.

بريدجستون

يبلغ متوسط السعر 4500 جنيه.

ميشيلان

يبلغ متوسط السعر 5500 جنيه.

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