تراجع أسعار عدد من سيارات هافال الجديدة في مصر

كتب. محمد جمال:

أعلن الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية بالسوق المصري ارتفاع أسعار أريزو 5 موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليا بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه خلال شهر يناير 2025 الجاري.

وتعد أريزو5 المجمعة محليا أرخص طرازات العلامة بمصر خلال الشهر الجاري، ومن المتوقع أن تدخل منافسة قوية مع عددا من السيارات التي تندرج معها بنفس الفئة السعرية.

تبدأ أسعار أريزو5 الجديدة خلال الشهر الجاري من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 715 ألفا جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 745 ألفا جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز منافسي أريزو5 بمصر:

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 أرخص سيارة مجمعة محليا وتنتمي لفئة السيدان العائلية المزودة بناقل حركة يدوي بسعر رسمي 650 ألف جنيه، والفئة الأوتوماتيك سعرها 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2025 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 795 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 825 ألف جنيه، والفئة الثالثة 870 ألف جنيه، والفئة الرابعة 890 ألف جنيه، والفئة الخامسة 925 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

اقرأ أيضًا:

أول سيارة جديدة تنخفض أسعارها بمصر في 2025.. فقدت 60 ألف جنيها

ارتفاع أسعار سيارات هيونداي الجديدة بمصر

ارتفاع أسعار سيارات شيري الجديدة بمصر حتى 25 ألف جنيه