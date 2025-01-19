متوسط أسعار هيونداي ماتريكس في سوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

أصبحت السيارات المستعملة الخيار الأول أمام الآلاف من المقبلين على الشراء، خاصة مع الارتفاعات الكبيرة بأسعار السيارات الجديدة والتي بات شراؤها أمر غاية في الصعوبة.

وبالنظر في سوق المستعمل والبحث عن السيارات الاعتمادية، تجد أن هيونداي ماتريكس واحدة من الطرازات التي حققت شعبية كبيرة في الشارع المصري، وبالأخص لدى العائلات التي تميل إلى السيارات المرتفعة ذات مساحات التخزين الواسعة.

تميزت ونجحت هيونداي ماتريكس بالشارع المصري لأسباب عديدة كونها مكسب خلال فترة استخدامها أو عند اتخاذ قرار إعادة البيع؛ فضلا عن انتشار مراكز الصيانة الخاصة بها وتوافر قطع الغيار.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هيوندا ماتريكس بالسوق المصري:

الأداء والمحرك

تعتمد هيونداي ماتريكس بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى 170 كيلو مترًا في الساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود إلى 8,82 لترًا لكل 100 كم وتنطلق من 0 إلى 100 كم ساعة في 12.7 ثانية

الطول والأبعاد

تنتمي هيونداي ماتريكس لفئة السيارات متعددة الأغراض الصغيرة Mini MPV، ويبلغ طولها 4026 مم، وعرضها 1740 مم، وارتفاعها 1636 مم، وقاعدة عجلاتها 4026 مم، وخلوصها الأرضي 160 مم، بينما تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 354 إلى 1284 لتر.

مواصفات الأمان

تضم عوامل أمان هيونداي ماتريكس وسادة هوائية للسائق، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وإنذار حزام الأمان، وإنذار السرقة.

التجهيزات الداخلية والخارجية

مقصورة هيونداي ماتريكس مزودة بمكيف هواء يدوي، وراديو FM/AM ومشغل أقراص ضوئية، ومقاعد قماش، مع إمكانية طي الكنبة الخلفية.

تأتي هيونداي ماتريكس بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح أمامية للضباب، ومصابيح خلفية هالوجين، وبجنوط حديد مقاس 14 بوصة، أو جنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

الأسعار

موديل 2006 تباع بمتوسط سعري 400 ألف جنيه.

موديل 2007 تباع بمتوسط سعري 420 ألف جنيه.

موديل 2008 تباع بمتوسط سعري 450 ألف جنيه.

موديل 2009 تباع بمتوسط سعري 530 ألف جنيه.

موديل 2010 تباع بمتوسط سعري 570 ألف جنيه.

موديل 2011 تباع بمتوسط سعري 600 ألف جنيه.

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