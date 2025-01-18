"خبير" يتوقع سعر شيفرولية أوبترا المجمعة محليا قبل طرحها رسميًا؟

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كتب - محمد جمال:

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن هناك دعم كبير مقدم من الحكومة المصرية لصناعة السيارات، لذا سيشهد عام 2025 عصرا جديدا في عالم صناعة السيارات المجمعة محليًا.

وأضاف أبو المجد في تصريح لمصراوي، بأن العام 2025 سيكون عام التجميع المحلي عن جداره، وخلال سنوات قليلة سوق تنضبط أسعار السيارات بالسوق المصري كما كان سابقًا.

وتعد شيفرولية أوبترا 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا واحدة من الطرازات التي يتوقع انضمامها للسوق المصري خلال أيام قليلة، لتنضم إلى قائمة التصنيع المحلي.

وعن توقعاته لأسعار السيارة شيفرولية أوبترا التي ينتظر أن تطرح رسميًا بنسختها المحلية خلال أيام قليلة بالسوق المصري قال رئيس رابطة التجار أن أسعارها ستنخفض بقوة ويرجع ذلك إلى أن أعداد السيارات المنافسة بالتجميع المحلي أصبحت كثيرة مقارنة بالأوقات الماضية.

وقال أبو المجد، إن أوبترا المجمعة محليًا تنافس بفئة بها عددا من السيارات التي حققت نجاحًا كبيرا بالسوق المصري، لذا أتوقع أن يكون سعرها منافس للغاية وأن تقدم بمتوسط سعري 750 ألف جنيه.

كانت أعلنت شركة جنرال موتورز مصر، عن بدء إنتاج السيارة شيفروليه أوبترا سيدان العائلية موديل 2025 الجديدة كليًا في مصنع الشركة في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

تعد شيفروليه أوبترا الجديدة كليًا سيارة ركاب سيدان مدمجة تم تصميمها لتلبية معايير الجودة العالمية، وتحاول جنرال موتورز مصر من خلالها تعزيز دورها كلاعب رئيسي في قطاع السيارات المصري.

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