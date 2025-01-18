بولستار السويدية تعتزم تصنيع سيارات في أوروبا للمرة الأولى

كوبنهاجن - (دب أ):

أعلنت شركة بولستار السويدية لصناعة السيارات الكهربائية المدعومة من مجموعة جيلي الصينية، أنها ستبدأ في تصنيع السيارات في أوروبا لأول مرة، حسبما صرح رئيس الشركة مايكل لوشيلر لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال لوشيلر إن طراز الشركة الجديد، بولستار 7، سيجري تصنيعه في أوروبا، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقليل تكاليف الشحن والحماية من التعريفات الجمركية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العام الماضي تعريفات جمركية عقابية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين.

واعتمدت بولستار حتى الآن وبشكل أساسي على المصانع الصينية وموقع إنتاج تابع لشركة فولفو في الولايات المتحدة.

وأشار لوشيلر إلى أن الموقع الدقيق والمصنع الشريك للمنشأة الأوروبية، بالإضافة إلى تاريخ إطلاق طراز بولستار 7، لم يتم تحديدهما بعد.

وتهدف بولستار إلى تعزيز وجودها في أوروبا، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا.

وتبيع الشركة حاليا معظم سياراتها عبر الإنترنت وتقوم بتسليمها من خلال عدد محدود من المعارض.

ويتوقع لوشيلر توسيع شبكة الوكلاء إلى حوالي 300 موقع حول العالم في السنوات القادمة.

وتواجه الشركة، التي تعد منافسة لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، صعوبات تنظيمية في الولايات المتحدة. حيث قررت الحكومة أنه بدءا من طرازات عام 2027، أنه سيجري حظر بيع المركبات المصنعة من شركات تسيطر عليها الصين، حتى لو تم تصنيعها محليا.

ورغم أن بولستار تصنع سيارات في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، تمتلك مجموعة جيلي الصينية ومؤسسها لي شوفو حصة أغلبية في شركة بوليستار .

ورغم هذه التحديات، لايزال لوشيلر متفائلا بشأن إيجاد حلول، مؤكدا على أهمية سوق الولايات المتحدة.