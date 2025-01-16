ارتفاع أسعار أحدث سيارات جيتور في مصر.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة القصراوي للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة جيتور الصينية، عن زيادة أسعار أحدث طرازاتها بالسوق المحلي جيتور T2 الرياضية متعددة الاستخدامات خلال شهر يناير الجاري.

تقدم جيتور T2 بعد الزيادة لعملاء السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون 895 ألف جنيه بدلا من مليون 880 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات جيتور T2 التفصيلية بالسوق المصري:

أداء المحرك

تتوفر T2" في السوق المصري بنسختين، الأولى بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصانًا، وعزم دوران قدره 290 نيوتن متر، أما النسخة الثانية، فهي مزودة بمحرك سعة 2.0 لتر وقوة 251 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 390 نيوتن متر، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي. سعر هذه النسخة يتحدد حسب المنطقة الحرة.

الأبعاد والتصميم

تتميز T2 بتصميم عصري وأبعاد كبيرة حيث يبلغ طول السيارة 4,785 مم، وعرضها 2,006 مم، وارتفاعها 1,880 مم، ما يجعلها تتمتع بمساحة داخلية رحبة توفر راحة للركاب في الرحلات الطويلة. كما أنها مجهزة بقاعدة عجلات ممتدة طولها 2,800 مم، مما يعزز من استقرار السيارة أثناء القيادة. وبفضل الخلوص الأرضي الذي يصل إلى 220 مم، يمكن للسيارة التعامل مع مختلف أنواع التضاريس بمرونة.

أنظمة السلامة

تولي T2 أهمية كبيرة لأنظمة السلامة، حيث تضم مجموعة من الأنظمة المتطورة التي تضمن حماية الركاب في جميع الأوقات. تشمل هذه الأنظمة الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD. كما تم تزويد السيارة بنظام ثبات إلكتروني ESC، ونظام مساعد الفرامل في حالات الطوارئ EBA، إلى جانب مساعدات الصعود على المرتفعات والنزول السلس من المنحدرات. وفيما يتعلق بمساعدات القيادة، تحتوي السيارة على كاميرا خلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، ورصد للبقعة العمياء.

التجهيزات الداخلية

على صعيد التجهيزات الداخلية، تتمتع T2 بمجموعة من الأنظمة الترفيهية والتقنية الحديثة التي توفر راحة ومتعة للركاب. شاشة العدادات LCD بحجم 10.25 بوصة تقدم عرضًا واضحًا للمعلومات، فيما تحتوي السيارة على شاشة لمس بحجم 15.6 بوصة لعرض تطبيقات الترفيه. تدعم "T2" أيضًا الاتصال عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى شحن لاسلكي للهواتف الذكية. كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي عالي الجودة مكون من 6 سماعات، ما يضمن تجربة صوتية ممتازة.

المقاعد الأمامية في السيارة مزودة بخاصية التهوية وذاكرة لضبط المقعد، بالإضافة إلى خاصية ضبط المقاعد كهربائيًا في 6 اتجاهات.، نظام تكييف أوتوماتيكي مع فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، فضلاً عن عجلة قيادة مغطاة بالجلد وقابلة للتعديل يدويًا في 4 اتجاهات.

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