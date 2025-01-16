جيلي إمجراند تنضم إلى قائمة أرخص 5 سيارات مجمعة بمصر

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كتب - محمد جمال:

قدمت شركة أوتو موبيلتي للتجارة والاستثمار، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي التجارية الصينية في مصر، السيارة "إمجراند" سيدان العائلية المجمعة محليًا بالسوق المصري خلال يناير الجاري.

ومع انضمام إمجراند الجديدة كليا إلى السوق المصري، تصبح ضمن أرخص 5 سيارات مجمعة محليا بسوق السيارات خلال شهر يناير الجاري.

وتضم قائمة الأرخص محليًا 5 سيارات جديدة جميعها ينتمي لفئة السيدان العائلية، وتبدأ أسعارها من 650 ألف جنيها.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار أرخص 5 سيارات جديدة بمصر:

بي واي دي F3

تبدأ أسعار بي واي دي F3 موديل 2025 الجديدة من 650 ألف جنيه للفئة الأولى بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 الجديدة موديل 2025 من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والثانية 715 ألفا جنيه للفئة الثانية، والثالثة 745 ألفا جنيه للفئة الثالثة.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 الجديدة من 695.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها 765.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا إلى 795.000 جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تبدأ أسعار هيونداي أكسنت RB في السوق المصري من 795 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية 825 ألف جنيه والثالثة 870 ألف جنيه، والرابعة 890 ألف جنيه والخامسة 925 ألف جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

جيلي إمجراند

تقدم جيلي امجراند المصنعة محليا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و970 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

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