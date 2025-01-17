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شيفرولية كابتيفا 2020 بأقل من مليون جنيه.. تفاصيل

05:06 ص الجمعة 17 يناير 2025
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  • عرض 8 صورة
    شيفرولية كابتيفا
  • عرض 8 صورة
    شيفرولية كابتيفا
  • عرض 8 صورة
    شيفروليه كابتيفا
  • عرض 8 صورة
    شيفروليه كابتيفا
  • عرض 8 صورة
    شيفروليه كابتيفا
  • عرض 8 صورة
    شيفروليه كابتيفا
  • عرض 8 صورة
    شيفروليه كابتيفا
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كتب - محمد جمال:

وتعد شيفروليه كابتيفا واحدة من السيارات التي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، التي حققت نجاح كبير بالشارع المصري خلال الآونة الأخيرة.

يمكن شراء شيفروليه كابتيفا كسر الزيرو موديلات 2020 بمتوسط سعري يتراوح 980 ألف جنيه، وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لشيفرولية كابتيفا بالسوق المصري:

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تربو رباعي الأسطوانات 1500 CC بقوة 148 حصانًا و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

يبلغ طولي السيارة 4.670 مم وعرضها 1.835 مم، وارتفاعها الإجمالي 1.750 مم، وأقرب نقطة التقاء بالأرض "الخلوص الأرضي" 180 مم، وقاعدة العجلات بطول 2.750 مم. وتقف على جنوط 18 بوصة.

تتوفر السيارة الجديدة بكشافات وإضاءات نهارية وإشارات LED، ومصابيح ضباب أمامية ومساحات أمامية بحساسات للأمطار ومساحات خلفية وسبويلر خلفي.

تمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة أوتوماتيكي، وأنظمة ABS وESC وHBA وTC.

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