متوسط أسعار هيونداي أكسنت RB بسوق المستعمل

كتب - محمد جمال:

تعد هيونداي أكسنت RB واحدة من السيارات التي لاقت نجاح وشهرة كبيرة وطلبًا بسوق المستعمل خلال السنوات الماضية وحتى الآن، ويبحث عنها فئة كبيرة من المقبلين على الشراء طوال الوقت.

نجحت أكسنت RB في حصد حب الملايين بالشارع المصري بفضل تصميمها المميز فضلًا عن أنها واحدة من الطرازات التي تزداد تميزا مع التعديل.

ساعد في نجاح RB وانتشارها بشكل كبير توافر قطع الغيار وانخفاض أسعار قطع الغيار كما أنها بين الأفضل عند إعادة البيع.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB التفصيلية بمصر:

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

الأسعار

موديل 2016 تباع بمتوسط سعري 600 ألف جنيه.

موديل 2017 تباع بمتوسط سعري 640 ألف جنيه.

موديل 2018 تباع بمتوسط سعري 680 ألف جنيه.

موديل 2019 تباع بمتوسط سعري 710 ألف جنيه.

موديل 2020 تباع بمتوسط سعري 730 ألف جنيه.

موديل 2021 تباع بمتوسط سعري 750 ألف جنيه.

موديل 2022 تباع بمتوسط سعري 780 ألف جنيه.

موديل 2023 تباع بمتوسط سعري 840 ألف جنيه.

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