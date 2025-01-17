بعد انضمام "إمجراند".. جيلي تقدم 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

كتب - محمد جمال:

قدمت شركة أوتو موبيلتي للتجارة والاستثمار، الوكيل الرسمي لعلامة جيلي التجارية الصينية في مصر، سيارتها "إمجراند" سيدان العائلية المجمعة محليًا بالسوق المصري خلال يناير الجاري.

وبعد انضمام إمجراند وكولراي المجمعتين محليًا، يصبح إجمالي السيارات التي تقدمها علامة جيلي بمصر 5 طرازات جديدة وتبدأ أسعارها من 850 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي هذه السيارات:

جيلي إمجراند

تقدم جيلي إمجراند المصنعة محليا السيدان العائلية موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 850 ألف جنيه للفئة الأولى، و980 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع سيارة جيلي إمجراند من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

جيلي GX3 PRO

تقدم جيلي GX3 PRO موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بفئة واحدة سعرها الرسمي 925 ألف جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يولد قوة إجمالية 102 حصان، يبلغ العزم الأقصى للسيارة 142 نيوتن.متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

جيلي ستار راي

تبدأ أسعار جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري من مليون و 759 ألف جنيه للفئة ، ومليون و 895 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بمليون و 959 ألف جنيه، بينما الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 2 مليون 49 ألف جنيه.

تقدم جيلي ستار راي بمحرك 1500 تربو 4 سلندر، متصل بناقل حركة DCT من 7 سرعات. السيارة تقدم بطول 4670 مم، وعرضها 1900 مم، وارتفاعها 1705مم.

جيلي كولراي

تقدم جيلي كولراي المجمعة المحلية بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و70 ألف جنيه، مليون و170 ألف جنيه للفئة الثانية، مليون و270 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

بينما تأتي النسخة المستوردة من كولراي موديل 2025 بأسعار رسمية تبدأ من مليون 350 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 440 ألف جنيه للفئة الثانية، ومليون 580 ألف جنيه للفئة الثالثة.

وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 172 حصان وعزم دوران 290 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7.6 ثوانٍ.

جيلي أوكافانجو

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري بفئة وحيدة بالسوق المصري سعرها مليون و 769 ألف جنيه.

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

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