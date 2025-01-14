مواصفات أحدث سيارة كهربائية في مصر

إكسيد تعلن تسليم أول دفعة من سياراتها المجمعة في مصر.. صور

كتب- محمود أمين:

تستعد شركة سمارت الألمانية لإطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة "سمارت 1" في السوق المصري، لتكون إضافة مميزة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) صغيرة الحجم. إليكم أبرز المواصفات التي تتميز بها هذه السيارة الرائدة:

تأتي "سمارت 1" بأبعاد يبلغ طولها 4270 مم وقاعدة عجلاتها 2750 مم، مما يوفر مساحة داخلية واسعة. كما تحتوي على إطارات قياس 19 بوصة، مما يعزز من مظهرها الرياضي. ولتوفير تجربة قيادة مريحة، تم تزويد السيارة بنظام رؤية محسن بزاوية 360 درجة.

تتميز السيارة بتقنيات إضاءة متطورة تشمل مصابيح أمامية بتقنية "ماتريكس ليد"، بالإضافة إلى حزام إضاءة أمامي وخلفي بتصميم عصري على شكل حرف Y. كما تم تزويد "سمارت 1" بمقابض أبواب مخفية.

عمل "سمارت 1" بمحرك كهربائي بقوة 200 كيلو وات، أي ما يعادل 268 حصاناً، مما يوفر أداءً قوياً. كما يمكن شحن البطارية من 10 إلى 80% باستخدام الشاحن البطيء في مدة 3 ساعات، أو في 30 دقيقة فقط باستخدام الشاحن السريع.

داخل السيارة، تتمتع "سمارت 1" بمقصورة تشمل سقف زجاجي بانورامي يعزز الإحساس بالاتساع، بالإضافة إلى كونسول مركزي عائم وشاشة لمسية كبيرة بحجم 12.8 بوصة. وتقدم السيارة تجربة صوتية بفضل النظام الصوتي الذي يتضمن 13 مكبر صوت ومضخم صوت، إلى جانب إضاءة محيطية بـ 64 لوناً مع 20 مستوى لضبط الإضاءة.

من خلال تقنية متقدمة، يمكن مشاركة مفتاح "سمارت 1" الرقمي عبر تطبيق الهواتف المحمولة، مما يتيح للسائق إضافة هوية ذكية واستخدام السيارة بسهولة بين أفراد العائلة أو الأصدقاء. كما تدعم السيارة نظام السائق الذكي الذي يشمل مساعد القيادة في الطرق السريعة والنظام المساعد في الازدحام المروري.

اقرأ ايضاً

حقيقة إطلاق مبادرة حكومية لإحلال التوكتوك بسيارات باجاج كيوت في 2025

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قبل انفجارها بفندق ترامب.. سيارة تسلا سايبرتراك المثيرة للجدل - صور وفيديو