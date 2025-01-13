إكسيد تعلن تسليم أول دفعة من سياراتها المجمعة في مصر.. صور

الكشف عن أول سيارات تنضم للسوق المصري في 2025 خلال ساعات

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

كتب - محمود أمين:

أعلنت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، وكلاء شركة "إكسيد" Exeed التابعة لعلامة شيري التجارية، عن تسليم أول دفعة من سيارات العلامة الصينية المصنعة في مصر.

جاء الإعلان عن تسليم باكورة إنتاج سيارات إكسيد على هامش احتفالية أقامتها الشركة بأحد فنادق القاهرة، وتسلم خلالها الحاجزين سياراتهم الجديدة.

سيارات إكسيد يتم إنتاجها بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية بحسب التصريحات الرسمية 3000 وحدة سنويًا.

قال يحيى عبد القدوس، المدير العام لشركة إكسيد مصر: "هذا اليوم يُعد علامة فارقة في مسيرة إكسيد داخل السوق المصري، وأنا أنتظره منذ إعلاننا عن تصنيع سيارات إكسيد في مصر منذ شهر ونصف تقريبًا.

وأضاف عبد القدوس أن طلاق أول دفعة من سياراتنا الفاخرة هنا في مصر يؤكد التزامنا بتعزيز مفهوم الفخامة، ونقل معايير جديدة من الجودة والتميز، معربًا عن التطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وشدد على التزام الشركة بتقديم منتجات وخدمات ترتقي إلى مستوى توقعات عملائنا وتمنحهم تجربة فريدة، لذا نوفر لسياراتنا ضمانًا لمدة 7 سنوات بدون حد اقسي للكيلومتر.

تأتي سيارات إكسيد آر إكس مزودة بمحرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261hp عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة.

السيارة متوفرة بناقل حركة 7 DCT wet للدفع الأمامي، بالإضافة إلى خيار للدفع الرباعي مع 7 وضعيات للقيادة .

كما تأتي "إكسيد آر إكس" مجهزة بتقنيات الراحة والترفيه، مثل شاشة LCD مزدوجة بحجم كل شاشة 12.3 بوصة، ونظام صوتي متميز من "سوني" مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة مع تنقية الهواء من الاتربة الدقيقة.

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