تعرف على أكثر سيارات فولكس فاجن الكهربائية ترخيصًا بمصر

كتب - محمود أمين:

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب تقرير المجمعة المصري فقط بلغ إجمالي التراخيص المستخرجة للمركبات الجديدة 41665 مركبة "زيرو" من بينها 22.506 دراجه نارية و15683 سيارة و1969 سيارة نقل.

وكشف تقرير الاهرام -المجمعه المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى ديسمبر 685 مركبه من بينها 598 سيارة

وإحتلت سيارات فولكس فاجن المقدمة وحققت 133سيارة من بينها اى دى 4 حققت 30 سيارة ، ثم بى واى دى 106من بينها سونج ال 39 سيارة ، ثم مرسيدس حيث حققت 89 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 16 سيارة، اما بى ام دبليو حققت 57سيارة من بينها اى أكس 3 مبيعات 21 سيارة ، اكسبنج حققت 54 سيارة من بينها جى 9 حققت 45سيارة.

ونستعرض خلال هذا التقرير مواصفات أكثر سيارة مرخصة تحمل علامة فولكس فاجن أي دي 4:

نسخة ID.4 القياسية مزودة بمحرك كهربائي خلفي قوته 148 حصان وعزمه 220 نيوتن.متر يطلق عجلاتها الخلفية عبر ناقل حركة ذو سرعة واحدة من الصفر إلى 100 كم/س خلال 10.9 ثوان حتى سرعة قصوى 160 كم/س حسب الأرقام الرسمية مع دعم من بطارية سعتها 52 كيلوواط/الساعة توفر مدى سير حتى 346 كم، كما تقدم السيارة بفئة أقوي مع نفس البطارية لكنها تنتج قوة 170 حصان وعزم 310 نيوتن.متر.

أيضاً تأتي ID.4 بنسخ أقوي مزودة بمحرك كهربائي خلفي يولد 201 حصاناً مع 310 نيوتن.متر من العزم وتنطلق بهذا المحرك من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.5 ثوان مع بطارية 77 كيلوواط/الساعة تدعمه لسير حتى 522 كم عبر شحنة واحدة.

جهزت السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي أمامهم وجانبهم مع أخرى ستائرية بجانب شاشة للعدادات الرقمية قياس 5.3 بوصة وأخرى وسطية قياس 10 بوصة للنظام المعلوماتي وإضاءة أمامية وخلفية LED، مع عجلات قياس 19 بوصة.

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