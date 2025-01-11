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أحدث قائمة سعرية لسيارات بستيون في مصر

04:16 م السبت 11 يناير 2025
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    بيستون B70S
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    بيستون B70S
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70S
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70S
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70S
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70S
  • عرض 22 صورة
    بستيون B70
  • عرض 22 صورة
    بستون B70
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70
  • عرض 22 صورة
    بيستون B70
  • عرض 22 صورة
    T77 بيستون
  • عرض 22 صورة
    T77 بيستون
  • عرض 22 صورة
    T77 بيستون
  • عرض 22 صورة
    T77 بيستون
  • عرض 22 صورة
    بستون T77
  • عرض 22 صورة
    بستون T77
  • عرض 22 صورة
    بستيون T77
  • عرض 22 صورة
    بيستون T77 برو
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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة مصر حلوان للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بستيون "Bestune" التجارية في مصر، 4 طرازات جديدى بسوق السيارات المصري تبدأ أسعارها خلال يناير الجاري من مليون و215 الف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات بستيون في مصر:

بيستون T55

بيستون T55

تقدم بيستون t55 الجديدة موديل 2024 بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و215 الف جنيه .

بيستون T77 Pro

بستون T77 Pro

تتاح بيستون T77 Pro الفئتين الأولى والثانية موديلات 2024 بسعر رسمي يبدأ من مليون و255 ألف جنيه للفئة COMFORT، و مليون و345 الف جنيه للفئة الثانية PREMIUM، ومليون و435 ألف جنيه للفئة الثالثة PREMIUM موديل 2025.

بيستون B70

بستيون B70

تتوفر بيستون B70 موديل 2024 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و395 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون و359 الف جنيه.

بيستون B70S

بيستون B70S

تتوفر بيستون B70S موديل 2025 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 455 ألف جنيه للفئة الأولى PREMIUM، ومليون 495 ألف جنيه للفئة الثانية.

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