مقارنة تفصيلية بين شيري تيجو 7 برو و ام جي rx5 بلس

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كتب - محمد جمال:

تدخل السيارتين شيري تيجو 7 برو و ام جي rx5 بلس في منافسة مباشرة للتشابة الكبير في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان، فضلا عن أسعارهما متقارية.

يقع العديد من المقبلين على الشراء بعد التقارب الكبير بين سيارتين في فخ الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء، ولكن من خلال المقارنة التالية يمكن التعرف على الفوراق بينهما.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين شيري تيجو 7 برو و ام جي rx5 بلس:

المحرك والأداء

تعتمد السيارة الـSUV من إم جي على محرك تربو سعة 1500 سي سي يولد قوة 171 حصان عند 5600 لفة بالدقيقة، عزم أقصي 275 نيوتن. متر بين 2000 و 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.4 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوي 190 كم/س.

وحملت شيري تيجو 7 برو محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

المساحات والأبعاد

تقدم MG RX-5 PLUS بطول 4571 مم، عرض 1855 مم، ترتفع عن الأرض 1719 مم، قاعدة عجلات بطول 2708 مم، يتسع صندوق الأمتعة الخلفي لـ 430 لتر، يمكن أن يصل إلى 1639 لتراً بعد طي المقاعد الخلفية، تقف السيارة على عجلات رياضية قياس 18 و 19 بوصة.

فيما قدمت تيجو 7 برو بطول 4.50 متر مع قاعدة عجلات 2.67 متر بجانب عرض 1.84 متر وارتفاع 1.74 متر.

تجهيزات السلامة والأمان

تعتمد RX-5 PLUS على أنظمة أمان متطورة لتوفر أكثر حماية ممكنة لركاب المقصورة، التي تشمل، 6 وسائد وستائر هوائية، يشتمل برنامج الثبات الإلكتروني على ثمان وظائف للسلامة، أولها نظام الفرامل المانعة لانغلاق العجلات (ABS)، التوزيع الإلكتروني للفرامل (EBD)، المساعدة الطارئة بالفرامل (EBA)، الحماية النشطة من الانقلاب (ARP)، التحكم بالفرامل أثناء الانعطاف (CBC)، التحكم بالمركبة أثناء هبوط المنحدرات (HDC)، نظام التحكم بالجر (TCS) ومسح أقراص المكابح (BDW).

شملت مواصفات الأمان القياسية في تيجو 7 برو أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التوازن أثناء القيادة على المرتفعات والمنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية مرتبطة بكاميرا بالإضافة لتنبيه السائق من الإرهاق وفرامل يد كهربائية مع خاصية الكبح الذاتي بينما حصلت الفئة الأعلى على كاميرات 360 درجة.

التجهيزات والكماليات

تتوفر سيارة إم جي بتكنولوجيا متطورة في مقدمتها شاشة لمس قياس 14.1 بوصة تأتي بشكل طولي، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر تطبيقات Apple CarPlay وAndroid Auto، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، نظام ملاحة متطور يعمل عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، لوحة ديجيتال لتقديم المعلومات أمام السائق قياس 12.3 بوصة، كاميرا الرؤية المحيطية بنطاق 360 درجة للمساعَدة بالركن مع حساسات خلفية وأمامية.

قدمت فئة تيجو 7 برو الأولى بشاشة للعدادات الرقمية قياس 7 بوصة وأخرى وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث يعمل عبر نظام صوتي من 6 سماعات بجانب مفتاح ذكي ومثبت سرعة وضبط لوضعية القيادة وتحكم كهربائي في المكيف ذو الفتحات الخلفية، وشملت إضافات الفئة الثانية تكييف ثنائي المناطق وتحكم كهربائي في مقعدي السائق والراكب الأمامي وإضاءة داخلية محيطية مع سقف بانورامي وشاحن لاسلكي وحساسات خفية لفتح الشنطة كهربائياً.

الأسعار والفئات

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2025 بفئتين من التجعيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و490 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون و 540 ألف جنيه.

بينما تبدأ أسعار شيري تيجو 7 برو 2025 الجديدة من مليون 350 ألف للفئة الأولى comfort، والفئة الثانية luxury سعرها مليون 360 ألف.

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