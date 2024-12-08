سيارات مستعملة يابانية تبدأ من 880 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على الشراء اليوم عن السيارات المستعملة اليابانية، وذلك للاعتمادية التي تقدمها هذه النوعية من السيارات فضلا عن تسعيرها الجيد عند إعادة البيع.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على 3 سيارات يابانية مستعملة موديلات حديثة، وتبدأ أسعارها من 880 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي السيارات المستعملة:

سوزوكي ارتيجا

تباع سوزوكي ارتيجا 2022 عبر مواقع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 880 ألف جنيه وتتحكم الحالة الفنية في سعر السيارة النهائي.

تقدم سوزوكي أرتيجا في مصر مزودة بمحرك 4 سلندر سعة 1500سي سي بقوة 103 حصان، مع عزم أقصي 138 نيوتن. متر عند 4400 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات. سيارة سوزوكي تتسارع من الثبات حتى 100 كم خلال 13.5 ثانية، قبل أن تصل لسرعة قصوى 170 كم/س.

تويوتا راش

يتاح موديل 2020 من تويوتا راش عبر مواقع بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري مليون 200 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية فى سعر السيارة النهائي.

حملت راش محرك 4 سلندر سعة 1496 سي سي بتنفس طبيعي للهواء لتوليد 103 حصان من القوة وعزم 136 نيوتن.متر عند 4200 دورة/الدقيقة مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات ودفع خلفي للعجلات.

إكليبس كروس

تباع ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2021 كسر زيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري مليون 350 ألف جنيه، وتتحكم الحالة في سعر السيارة النهائي.

زودت إكليبس كروس بمحرك تربو سعة 1500 سي سي موزعة على 4 أسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 2000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT يعمل عبر 8 سرعات مبرمجة ودفع أمامي أو كلي للعجلات في أعلى فئة.

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