مازيراتى تحتفل بعيد ميلادها الـ 110 بإطلاق موديل خاص

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة مازيراتي عن إطلاق الموديل الخاص GranTurismo 110 Anniversario الجديد، والذي يأتي احتفالا بمرور110 أعوام على تدشين الشركة العريقة.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الموديل الخاص 110 Anniversario الجديد يقوم على أساس السيارة GranTurismo Folgore الكهربائية، ويقتصر إنتاجه على 110 نسخة فقط.

وأضافت مازيراتي أن هذا الإنتاج المحدود ينقسم إلى إصدارين مختلفين، هما: Rame Folgore و Blu Inchiostro؛ حيث سيتم إنتاج 55 سيارة لكل منهما.

ويخطف الموديل الخاص الأنظار إليه من خلال العجلات الجديدة باللون الأسود مع حليات نحاسية، فضلا عن تجهيزات داخلية من مواد عالية الجودة وابتكارية مثل الدنيم والإيكونيل.

كما تضفي خيوط الحياكة باللون النحاسي أو الأزرق المزيد من التفرد على الموديل الخاص، مع الشعار الأيقوني للإصدار الخاص على عمود C والمصمم خصيصا لسيارة الاحتفال.

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