أوبل تطلق سيارة جديدة بالأسواق.. سعرها تجاوز مليون جنيه

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روسيلسهايم - (د ب أ):

أطلقت شركة أوبل سيارتها Frontera الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من 23 ألف و900 يورو للموديل المزود بمحرك احتراق داخلي، ومن 28 ألف و990 يورو للموديل الكهربائي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Frontera العائلية الجديدة تأتي بطول 38ر4 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 67ر2 متر. وتتوفر السيارة بخمسة أو سبعة مقاعد، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1600 لتر.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تتوفر السيارة Frontera الجديدة بمحرك بنزين تربو سعة 2ر1 لتر مع نظام الدفع الهجين المعتدل بقوة 70 كيلووات/100 حصان أو 100 كيلووات/136 حصان، بينما تصل السرعة القصوى إلى 190 كلم/س.

كما تتوفر السيارة Frontera الجديدة بنسخة كهربائية بقوة 83 كيلووات/113 حصان، وبسرعة قصوى تصل إلى 140 كلم/س.

وتم تزويد النسخة الكهربائية ببطارية سعة 44 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 305 كلم.

وفي وقت لاحق ستتوفر نسخة بمدى سير أطول (Long Range) يصل إلى نحو 400 كلم.

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