أسعار ومواصفات جي إيه سي GS4 موديل 2025 الجديدة

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، طرح موديل 2025 من سيارتها جي إيه سي GS4 بزيادة قدرها 45 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

تبدأ أسعار جي إيه سي GS4 الجديدة في السوق المصري من مليون و235 ألف جنيه للفئة القياسية، الفئة الثانية تقدم مقابل مليون و315 ألف جنيه، الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا تقدم مقابل مليون و385 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جي إيه سي GS4 الجديدة بالسوق المصري:

السيارة مزودة بمحرك GDI تربو سعة 1500 سي سي، بقوة 166 حصان، عزم أقصى 265 نيوتن. متر، بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات. تستهلك السيارة في المتوسط 6.8 لترات من الوقود لكل 100 كم.

تأتي السيارة الصينية GS4 في السوق المصري بطول 4545 مم، وعرض 1856 مم، وإرتفاع 1668 مم، وقاعده العجلات 2680 مم، وشنطة خلفية 470 لتر، وسعه خزان الوقود 55 لتر.

قدمت GS4 بعددًا من وسائل الأمان والسلامة في مقدمتها وسائد هوائية أمامية للحماية، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، نظام التحكم فى نزول المنحدرات، ونظام التعامل مع المرتفعات HHC، بالاضافة إلى فرامل اليد إلكترونيه، وتقنية متابعة ضغط الإطارات، وبرنامج التحكم في الثبات، و كاميرا وحساسات حركة خلفية،

تقدم مقصورة السيارة مع شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات، شاشة أكبر قياس 12.3 بالفئات الأعلى، يقدمان مع شاشة لوحة العدادات قياس 12.3 بوصة بتقنية LCD، شاحن لاسلكي لإعادة شحن الأجهزة الذكية.

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