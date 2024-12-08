لامبورجيني Revuelto الخارقة .. سعرها يتجاوز 26 مليون جنيه

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة لامبورجيني عن إطلاق سيارتها Revuelto الجديدة، التي ترث عرش الأيقونة Aventador، نظير سعر يبدأ من نصف مليون يورو أي مايعادل 26 مليون و500 ألف جنيه.

وتسعى الشركة الإيطالية من خلال سيارتها الفاخرة Revuelto الجديدة أن تجمع بين أفضل خصائص محركات الاحتراق الداخلي والاتجاه الجديد نحو المحركات الكهربائية، وعلى غرار جميع موديلات لامبورجيني الفاخرة فإن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك V12 مركب طوليا.

قوة إجمالية هائلة

ويزأر المحرك سعة 5ر6 لتر بقوة 607 كيلووات/825 حصان، وتتضافر قوة هذا المحرك مع اثنين من المحركات الكهربائية في الأمام ومحرك كهربائي في الخلف بقوة 110 كيلووات كل منهما، وبالتالي تنطلق سيارة Revuelto بقوة إجمالية هائلة تبلغ 746 كيلووات/1015 حصان، مما يجعلها أقوى سيارة حتى الآن تحمل شعار لامبورجيني.

وحتى إذا تسببت المحركات الكهربائية والبطارية المدمجة في النفق الأوسط بسعة 8ر3 كيلووات ساعة في زيادة وزن السيارة مع ناقل الحركة مزدوج القابض ثماني السرعات بوزن 200 كجم، فإنه لا توجد سيارة تحمل علامة لامبورجيني تتمتع بنفس المعادلة الرائعة بين الوزن والأداء.

ونظرا لأن المحرك يولد قوة خارقة وجسم السيارة مصمم حديثا من الكربون، فإن كل حصان يدفع 75ر1 كجم، وبالتالي تتمتع السيارة بمعدلات أداء فائقة، ويدور المحرك V12 بعزم دوران أقصى يبلغ 725 نيوتن متر، أما المحركات الكهربائية فإنها تدور بعزم دوران أقصى يبلغ 350 نيوتن متر لكل منهما.

وبفضل القوة الخارقة تنطلق السيارة لامبورجيني Revuelto من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 5ر2 ثانية، وتصل إلى سرعة 200 كلم/س في أقل من 7 ثوان، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 350 كلم/س.

ولا تقتصر مزايا سيارة لامبورجيني على سرعتها الجنونية، ولكنها تسير أيضا بهدوء لبضعة كيلومترات اعتمادا على المحركات الكهربائية، قبل أن يتطلب الأمر إعادة شحن البطارية بقدرة 7 وات كحد أقصى ولمدة نصف ساعة، وبدلا من ذلك يمكن شحن البطارية عن طريق المحرك V12، والذي يدور بسرعة أعلى قليلا وينقل جزءا من قوته إلى المولد لشحن البطارية.

وتشير نشرة المواصفات الفنية إلى أن معدل الاستهلاك المشترك على منصة الاختبار على الأقل مع الدعم الكهربائي ينخفض إلى 9ر11 لتر/ 100 كلم، وعندما تكون البطارية فارغة الشحنة فإن معدل استهلاك الوقود يبلغ 8ر17 لتر/100 كلم.

قيادة ممتعة

وتوفر المحركات الكهربائية في المقام الأول سلوكيات قيادة ممتعة؛ حيث لا تقتصر مزاياها على إضافة المزيد من القوة للسيارة الرياضية، ولكنها تعمل على توزيع القدرة بسرعة مع زيادة كفاءة الجر وتعزيز الثبات، بالإضافة إلى اجتياز المنعطفات برشاقة وحيوية.

ويمكن لقائد السيارة Revuelto توجيهها بمرونة بالغة للوصول إلى قمة المتعة في القيادة من خلال الضغط على دواسة الوقود والمكابح بشكل متناوب، وبفضل نظام توجيه المحور الخلفي فإن السيارة الرياضية تبدو سهلة القيادة على الرغم من القوة الخارقة، التي تتمتع بها.

وبمجرد الضغط على دواسة الوقود يصبح العالم الخارجي مجرد ظلال باهتة خارج نوافذ السيارة، وتشتمل تجهيزات السيارة على قمرة قيادة رقمية للراكب الأمامي وتتضمن شاشة خاصة به، كما يمكن إرسال رسائل للسائق، الذي يركز بكل حواسه على متابعة الطريق.

وتعمل المحركات الكهربائية على تحديد الاتجاه وتزيد من السرعة، ولكن محرك الاحتراق الداخلي V12 يدور بعدد لفات يصل إلى 9000 لفة في الدقيقة ويزأر بصوت مرعب في كل مرة يتم الضغط فيها على دواسة الوقود.

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