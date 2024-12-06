بيجو 3008 الجديدة تنطلق قريبًا في مصر

كتب. محمود أمين |

تستعد شركة مانسكو وكلاء علامة بيجو الفرنسية في مصر لإطلاق الجيل الثالث من "بيجو 3008" الجديدة كلياً، والتي سيتم الكشف عنها رسميًا خلال ساعات، ويمكن التعرف على مواصفات 3008 الجديدة من خلال الآتي:

المحرك

من المتوقع أن تعتمد بيجو 3008 على نظام هجين يجمع بين محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مزود بشاحن تيربو، ومحرك كهربائي بقوة 123 حصان. هذه المنظومة تولد قوة تصل إلى 192 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر.، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

تأتي السيارة مزودة ببطارية سعة 21 كيلووات/ساعة، وتتيح مدى كهربائي يصل إلى 84 كيلومتر قبل الحاجة لاستهلاك الوقود، وتستغرق عملية شحن البطارية حوالي ساعتين و45 دقيقة.

النسخة الحالية من بيجو 3008

بيجو 3008 تقدم حالياً بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 163 حصان، عزم أقصى 240 نيوتن متر، يرتبط محركها بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، وتبلغ سرعة السيارة القصوى 201 كم/س، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6 لترات لكل 100 كم.

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