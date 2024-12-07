شيفروليه كابتيفا كسر الزيرو بأقل من مليون جنيه.. تفاصيل

بيجو 3008 تنطلق قريبًا في مصر

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، نتيجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

الزيادات الكبيرة المتتالية جعلت العديد من المواطنين بالسوق المصري يتجهون إلى شراء السيارات المستعملة، كونها لازالت حتى آلان أرخص سعرًا مقارنة بالسيارات الجديدة.

وتعد شيفروليه كابتيفا واحدة من السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، واحدة من السيارات التي حققت نجاح كبير بالشارع المصري.

يمكن شراء شيفروليه كابتيفا كسر الزيرو موديل 2020 بمتوسط سعري 980 ألف جنيه، وتفصل الحالة الفنية والتجهيزات والكماليات فى سعر السيارة النهائي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لشيفرولية كابتيفا بالسوق المصري:

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تربو رباعي الأسطوانات 1500 CC بقوة 148 حصانًا و255 نيوتن متر من عزم الدوران، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

يبلغ طولي السيارة 4.670 مم وعرضها 1.835 مم، وارتفاعها الإجمالي 1.750 مم، وأقرب نقطة التقاء بالأرض "الخلوص الأرضي" 180 مم، وقاعدة العجلات بطول 2.750 مم. وتقف على جنوط 18 بوصة.

تتوفر السيارة الجديدة بكشافات وإضاءات نهارية وإشارات LED، ومصابيح ضباب أمامية ومساحات أمامية بحساسات للأمطار ومساحات خلفية وسبويلر خلفي.

تمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها 6 وسائد هوائية وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومثبت سرعة أوتوماتيكي، وأنظمة ABS وESC وHBA وTC.

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