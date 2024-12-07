سيارة نيسان المرشحة للتجميع المحلي بمصر.. "توقعات"

كتب. محمود أمين |

أعلنت شركة نيسان مصر، عن تفاصيل خطة الشركة خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل ضخ استثمارات جديدة للتوسع بالسوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة بتصنيع طراز ثالث محلياً.

وقال المهندس محمد عبد الصمد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أنه بموجب عقد الاستثمار الذي أبرم، ستقوم الشركة بضخ استثمارات جديدة قيمتها 45 مليون دولار، الجزء الأكبر منها استثمار أجنبي مباشر.

وأوضح أن المستهدف تصنيع 10 آلاف سيارة من الطراز الجديد للسوق المحلية، وتصدير عدد 7 آلاف سيارة، حال ضمه تحت مظلة برنامج AIPD لتنمية صناعة السيارات الذي تتبناه الدولة المصرية.

وبعد هذا الإعلان أصبح هناك تساؤلات وتوقعات حول ما هو الطراز المتوقع تقديمة محلياً، وبالبحث وبسؤال بعض المصادر نستعرض الطراز الأقرب للإنتاج:

تشير التوقعات إلى أن السيارة الأقرب للتصنيع المحلي قد تكون نيسان ماجنيت التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV المدمجة، نظراً لارتفاع الطلب على هذه الفئة في مصر والأسواق الناشئة.

المواصفات الأبرز لنيسان ماجنيت

-المحرك: سعة 1.0 لتر تربو، بقوة 99 حصان وعزم دوران 152 نيوتن.متر.

-نظام الدفع: أمامي مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

-التجهيزات: نظام فرامل ABS، وسائد هوائية، شاشة ترفيهية، حساسات ركن وكاميرا خلفية، إلى جانب تجهيزات السلامة والراحة المعتادة.

-الاقتصاد في الوقود: بمعدل استهلاك وقود يبلغ حوالي 17.9 كم/لتر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

أيضاً تشمل تجهيزاتها نظام ترفيه متكامل، ومستوى أمان عالٍ من خلال وجود أنظمة مثل نظام الثبات الإلكتروني والتحكم في نزول المنحدرات.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم التصنيع المحلي لهذا الطراز في تخفيض تكلفته الإجمالية، مما يجعله أكثر تنافسية في فئة السيارات المدمجة. كما قد تدعم هذه الخطوة جهود نيسان في زيادة نسبة المكون المحلي ضمن سياراتها المصنعة في مصر، ما يعزز من قدراتها التصديرية للأسواق الإقليمية.

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