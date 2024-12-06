بعد عودتها إلى مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات سيات ليون الجديدة

كتب - محمد جمال:

ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 موديل 2024 المجمعة محليا الكروس أوفر الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري، مايجعلها تدخل في منافسة مباشرة مع إم جي ZS الصينية.

ترجع المقارنة التي دخلت فيها السيارة المجمعة محليًا تيجو 4 برو مع إم جي ZS الصينية للتقارب الكبير في التسعير بين السيارتين، فضلا عن أن الكماليات والتجهيزات بهما تتشابه لحد كبير.

ونستعرض من خلال التقرير التالي التعرف على أوجه التشابه بين السيارتين تيجو 4 برو و إم جي ZS:

الأبعاد والمساحات

تبلغ أبعاد شيري تيجو 4 برو الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

بينما تقدم ZS بطول 4314 مم، عرض 1809 مم، بينما ترتفع عن الأرض 1624 مم، يبلغ طول قاعدة عجلاتها 2585 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 448 لتر.

السلامة والأمان

زودت السيارة تيجو 4 برو بالعديد من وسائل الأمان والسلامة التي تتضمن نظام المكابح المضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكتروني EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، نظام التحكم في الثبات على المرتفعات HHC، ومكابح يد الكترونية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وكاميرا الرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

زودت إم جي ZS بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفراملEBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام تنبيه ضد السرقة، كاميرا خلفية مع حساسات للركن.

التجهيزات والكماليات

جهزت مقصورة تيجو 4 برو بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي، وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

بينما تقدم ZS بشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة تدعم خاصية التوصيل اللاسلكي –بلوتوث، بالإضافة إلى مخرج توصيل USB وaux، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية.

الأسعار والفئات

تبدأ أسعار شيري تيجو 4 برو 2025 الجديدة من 895.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الرسمي الجديد 970.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا مليون و45.000 جنيه.

تبدأ أسعار الفئة الأولى من إم جي zs الجديدة من مليون 30 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية مليون 50 ألف جنيه، والفئة الثالثة مليون 80 ألف جنيه.