أسعار ومواصفات جي إيه سي إيمكو الجديدة بالسوق المصري

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كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جميل موتورز الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الفاخرة في مصر، طرح موديل 2025 من سيارتها جي إيه سي إيمكو بزيادة قدرها 45 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأصبحت تبدأ أسعار جي إيه سي إيمكو موديل 2025 الجديدة في السوق المصري من مليون و345 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية سعرها الرسمي مليون و455 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزا تباع بمليون و570 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات جي إيه سي إيمكو الجديدة بالسوق المصري:

زودت إيمكو الجديدة بمحرك بنزين توربيني سعة 1.5 لتر يولد قوة 177 حصانًا و270 نيوتن متر للعزم الأقصى، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات ،WDCT، تستهلك هذه النسخة 7 لترات من الوقود لكل 100 كم، تصل لسرعة قصوى 190 كم في الساعة.

تأتي السيارة بمقابض أبواب مخفية وجناح خلفي، في الأمام، تشكل الشبكات العلوية والسفلية معاً شكل “X” ، في الخلف، تمتد المصابيح الخلفية العمودية إلى أعلى النافذة الخلفية وتتجه نحو الأسفل.

التصميم الداخلي، يقدم مع عجلة قيادة رياضية على شكل حرف D، ولوحة عدادات مقاس 7 بوصة بالفئات الأولي، أما الفئات المتوسطة تقدم مع عدادات مقاس 10.25 بوصة، وشاشة تحكم مركزية مقاس 14.6 بوصة للفئات الأعلى تجهيزاً، لوحة شحن لاسلكية للهواتف والأجهزة الذكية، مقبض ناقل الحركة كريستالي.

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