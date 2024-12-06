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سيارات مستعملة بالسوق المصري تبدأ من 300 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

كشفت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل الحصري لسيات الإسبانية في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة بمصر، والتي شهدت عودة السيارة ليون LEON بعد غياب طويل.

تتوفر ليون الهاتشباك موديل 2025 الجديدة خلال شهر ديسمبر الجاري بفئة واحدة وسعرها الرسمي مليون و 599 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات ليون التفصيلية بسوق السيارات المصري:

منظومة القوة والحركة

زودت سيات ليون بمحرك تربو سعة 1400 سي سي موزعة على 4 اسطوانات لتوليد قوة 150 حصان وعزم 250 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات ودفع أمامي للعجلات للانطلاق من الصفر إلى 100 كم/س خلال 8.8 ثوان حتى سرعة قصوى 210كم/س حسب الأرقام الرسمية.

أبعاد سيات ليون

قدمت سيات ليون بطول 4.36 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.68 متر وعرض 1.80 متر مع ارتفاع 1.45 متر.

الأمان والسلامة بسيات ليون

جهزت سيات ليون قياسياً بأنظمة ABS وEBD وESC للتحكم الإلكتروني في الثبات مع مراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية مع كاميرا و6 وسائد هوائية.

تجهيزات سيات ليون

تقدم سيات ليون حالياً عبر فئة FR الأعلى تجهيزاً التي تأتي بحساسات للمطر والإضاءة الـLED الأمامية والخلفية مع إضاءة متحركة للإشارات وأضواء ترحيبية جانبية وضم كهربائي وتسخين للمرايا الجانبية ذات اللون الرمادي بالإضافة لمرأة داخلية ذاتية التعتيم ونظام اختيار وضعية القيادة.

كما يتوفر بالسيارة تكييف ثلاثي المناطق ومثبت سرعة وشاشة وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث للتوصيل مع نظام Beatsaudio الصوتي المكون من 9 سماعات بقوة 340 واط.

يأتي هذا بجانب فتحة سقف بانورامية وإضاءة داخلية محيطية وتحكم كهربائي في كرسي السائق مع خاصية الذاكرة ودعم للقطنية وجنوط قياس 18 بوصة.

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