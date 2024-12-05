تعرف على السيارات التي انضمت إلى برنامج AIDP المصري

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بعد انضمام طراز جديد.. ما سيارات نيسان التي تحمل شعار "صنع في مصر"

كتب - محمد جمال:

يعد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.

تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، والذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023.

يقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على السيارات الكهربائية، وحوافز تمُنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك السيارات.

كما يستهدف البرنامج زيادة نسب المكون المحلي بالسيارة المصنعة في مصر، دفعًا لزيادة معدلات التصدير وخاصة للدول التي تشترك معها مصر باتفاقيات تجارة مثل دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وأغادير.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات السيارتين المدرجتين ببرنامج AIDP المصري خلال عام 2024:

شيفرولية أوبترا

تعد جنرال موتورز مصر أولى الشركات التي أعلنت عن الانضمام إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بسيارتها شيفرولية أوبترا، والتي انضمت للبرنامج في منتصف شهر أغسطس من العام 2024 الجاري.

كشفت شركة جنرال موتورز مصر، عن النسخة الأحدث من السيارة "شيفرولية أوبترا" والمقرر تصنيعها محليًا، وطرحها بشكل رسمي للجمهور بداية 2025 المقبل.

زودت شيفرولية أوبترا بمحرك سعة 1.5 لتر بقوة 98 حصان وعزم دوران 105 رطل-قدم. يتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو ناقل حركة CVT أوتوماتيكي.

ولكن لم يتم الكشف عن الأسعار الرسمية لشيفرولية أوبترا حتى الآن.

نيسان سنترا

انضمت السيارة نيسان سنترا السيدان المجمعة محليًا موديل 2025 في ديسمبر الجاري، لبرنامج "AIDP" الوطني لتنمية صناعة السيارات، لتصبح بذلك ثاني سيارة مجمعة محليًا تنضم للبرنامج.

تقدم نيسان سنترا موديل 2025 المجمعة محليًا في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 999.000 جنيه للفئة القياسية، ومليون و99.000 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

تتوفر نيسان سنترا بمحرك 4 سلندر ذو تنفس طبيعي للهواء سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

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