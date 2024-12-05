أودي تطلق سيارتها A6 الكهربائية في الأسواق.. أسعار ومواصفات

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إنجولشتات - (د ب أ):

أعلنت شركة أودي الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات الفاخرة، عن إطلاق أيقونتها الكهربائية A6 الجديدة.

وبحسب المعلن من الشركة الألمانية ستقدم السيارة الجديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 62 ألف و800 يورو (ثلاثة ملايين و320 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها A6 الجديدة تأتي بطول 4.93 متر، وتتوفر كموديل Sportback بأربعة أبواب ومؤخرة تحاكي موديلات الكوبيه مع غطاء صندوق أمتعة يعانق السقف.

كما تتوفر السيارة الجديدة كموديل كومبي يحمل الاسم Avant، والذي يتوفر نظير زيادة قدرها 1.650 يورو، مع العلم أن سعة صندوق الأمتعة تتراوح بين 502 و1330 لترًا.

وعلى صعيد برنامج الدفع، يعتمد الموديل الأساسي على سواعد محرك بقوة 210 كيلووات/286 حصان، مع بطارية سعة 83 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 627 كلم.

ويعتمد الموديل Performance على سواعد محرك بقوة 270 كيلووات/367 حصان، مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 756 كلم.

أما موديل الدفع الرباعي Quattro فيعتمد على سواعد محركين بقوة 315 كيلووات/428 حصان، مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 716 كلم.

ويعتلي الموديل S6 عرش موديلات السيارة A6 الجديدة بقوة 450 كيلووات/551 حصان مع بطارية سعة 100 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 675 كلم.

وينطلق هذا الموديل بسرعة قصوى تصل إلى 240 كلم/س بدلا من 210 كلم/س في الموديلات الأخرى.

وتَعد شركة أودي بفترات شحن أقصر، وذلك بفضل الشحن بالتيار المباشر بقدرة 270 كيلووات؛ حيث يكفي شحن البطارية لمدة 10 دقائق لتوفير مدى سير يصل إلى 310 كلم.

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