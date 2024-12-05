هل ترتفع أسعار السيارات بعد قرار رئيس الوزراء بتنظيم السوق؟ "الشعبة تعلق"

كتب - محمد جمال:

علق علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على الرؤية المقترحة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنظيم سوق السيارات لعام 2025.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، خلال مؤتمر الوزارة الأسبوعي عن الموافقة على مقترح وزارة الاستثمار بشأن تنظيم سوق السيارات لتنشيط الاستثمار.

ويستهدف مقترح وزارة الاستثمار طرح سيارات في الأسواق مطابقة للمواصفات، وأن تكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، مع ضرورة أن تكون هناك منافسة عادلة وتوازن في الأسعار.

وبحسب مراقبون فإن قرار الوزارة المتقدم من شأنه أن يحد من عمليات الاستيراد غير المنظمة والتي تتم عبر وسطاء وأفراد، دون توفير بنية أساسية لتلك السيارات من قطع غيار ومراكز صيانة وغيرها.

وقال السبع في تصريح لـ"مصراوي" إن المقترح الوزاري يعد بمثابة إطار عام لتحديد وضع السوق، مضيفًا: "لا زالنا نحتاج مزيدًا من التفاصيل والمعلومات حتى تتضح الرؤية للجميع".

وأوضح أنه يرى الهدف من المقترح الجديد تحديد وتحجيم استيراد السيارات، والاعتماد بشكل أكبر على التجميع والتصنيع المحلي بالسوق المصري.

وتابع عضو شعبة السيارات، أن اتجاه الدولة خلال الفترة القادمة كما هو معلن وواضح للجميع هو زيادة أعداد السيارات المجمعة محليًا ونسبة المكون المحلي، فضلًا عن تشغيل مصانع المكونات ومصانع السيارات المتوقفة خلال الأونة الأخيرة بمصر.

وأشار السبع، أن قرارات الدولة الأخيرة بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، تهدف إلى تجنب الضغط على الدولار.

ولفت إلى أنه في ظل قلة المعلومات المتوفرة حول القرار الذي تمت الموافقة عليه بشأن تنظيم سوق السيارات، فلا توجد رؤى واضحة تفيد بمدى تأثير هذا القرار على الأسعار بشكل خاص أو على قطاع السيارات المصري بشكل عام.

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