سكان هذه الدولة يشترون 1.4 مليون سيارة نظيفة في شهر

بكين - (د ب أ):

بلغت مبيعات الجملة لسيارات الركوب التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين خلال الشهر الماضي 1.46 مليون سيارة، مع استمرار نمو مبيعات هذه السيارات.

وأشار اتحاد سيارات الركوب الصيني إلى نمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 51% سنويا وبنسبة 6% شهريا.

تصدرت شركتا بي.واي.دي وجيلي الصينيتان السوق الصينية من حيث مبيعات الجملة لسيارات الركوب التي تعمل بالطاقة الجديدة ، حيث باعت الأولى حوالي 504 آلاف سيارة في حين باعت الثانية 122.45 ألف سيارة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه جاءت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات في المركز الخامس من حيث المبيعات في السوق الصينية خلال الشهر الماضي بمبيعات جملة بلغت 78.856 سيارة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن اتحاد سيارات الركوب الصيني ذكر في الشهر الماضي أن مبيعات سيارات الركوب ستواصل نموها القوي خلال نوفمبر، مدفوعة بمهرجان التسوق الصيني "دابل11" والدورة 22 لمعرض جوانجشو الدولي للسيارات.

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