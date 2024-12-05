فورد تطلق سيارتها بوما Gen-E الكهربائية الجديدة بالأسواق.. صور

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ديترويت - (د ب أ):

أعلنت شركة فورد الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية Puma Gen-E الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الكروس أوفر.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن Puma Gen-E الجديدة تطل بملامح أنيقة على المقدمة وشبكة المبرد المغلقة، كما تخطف الأنظار باللون Electric Yellow.

وتتوفر السيارة الكهربائية الجديدة أيضا بلون الطلاء Desert Island Blue وبعجلات قياس 17 أو 18 بوصة.

وتزخر المقصورة الداخلية بقمرة قيادة رقمية قياس 12 بوصة وشاشة مركزية قياس 12.8 بوصة، فضلا عن حزمة من الحلول التقنية وحلول الاتصال مثل تقنية شحن الهواتف لاسلكيا ونظام دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مع دعم التحكم بالأوامر الصوتية عبر المساعد الصوتي Alexa.

وتشتمل السيارة تحت حيز الأمتعة على ما يعرف باسم Giga-Box، والذي يسع ما يصل إلى 145 لترا، وبذلك تسع السيارة ما يصل إلى 574 لترا من الأمتعة، فضلا عن 43 لترا تحت الغطاء الأمامي.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Puma Gen-E الكروس أوفر على سواعد محرك كهربائي بقوة 123 كيلووات/168 حصان. وبفضل هذه القوة تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8 ثوان.

كما تم تجهيز السيارة ببطارية سعة 43 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 376 كلم.

وتم تجهيز السيارة الكهربائية Puma Gen-E الجديدة بالعديد من أنظمة المساعدة مثل نظام التعرف على الإشارات المرورية وكاميرا الرجوع للخلف ومحذر المرور المتقاطع، بالإضافة إلى نظام الوصول بدون مفتاح والمرايا القابلة للضم بآلية كهربائية.

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