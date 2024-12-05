ارتفاع أسعار أرخص سيارة زيرو في مصر

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كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "بي واي دي" BYD الصينية بالسوق المصري، عن زيادة أسعار السيارة F3 سيدان العائلية الصغيرة بقيمة 10 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، أصبح سعر F3 موديل 2025 المزودة بناقل حركة يدوي 630 ألف جنيه للفئة الأولى M/T، والفئة الأوتوماتيك "A/T" ارتقى سعرها إلى 710 آلاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات بي واي دي f3 الجديدة بسوق السيارات المصري:

المحرك والأداء

تقدم بي واي دي F3 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4800 دورة في الدقيقة.

يتصل محرك السيارة الجديدة بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 180 كم/ساعة.

الأبعاد والمساحات

يبلغ طول بي واي دي F3 الإجمالي 4.533 مم، وعرضها الكلي 1.705 مم، وارتفاعها 1.490 مم، وقاعدة عجلاتها 2600 مم، وخلوصها الأرضي 170 مم.

تأتي بي واي دي F3 بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بإشارات.

مواصفات الأمان والسلامة

تضم وسائل أمان سيارة بي واي دي F3 العائلية، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

التجهيزات والكماليات

مقصورة بي واي دي F3 مزودة بمكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي يدعم الراديو وUSB وAUX.

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