تعرف على أسعار أرخص سيارة جديدة تقدمها بايك في مصر

تعرف على السيارات التي انضمت إلى برنامج AIDP المصري

بعد انضمام طراز جديد.. ما سيارات نيسان التي تحمل شعار "صنع في مصر"

كتب - محمد جمال|

يبحث العديد من المواطنين باستمرار عن أسعار السيارات الصينية الأرخص سعرا بالسوق المحلي، لما تقدمه هذه النوعية من السيارات من تجهيزات وكماليات متطورة فضلا عن تسعيرها المنخفض نسبيًا في ظل الزيادات غير المسبوقة.

وتعد بايك U5 Plus العائلية الجديدة واحدة من ضمن أرخص 5 سيارات سيدان صينية متاحة بالسوق المصري أمام المقبلين على الشراء خلال شهر ديسمبر الجاري.

تتوفر بايك U5 Plus موديل 2025 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 875.000 جنيه للفئة القياسية، و975.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لبايك U5 Plus الجديدة بالسوق المصري:

أداء المحرك

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

المساحات والأبعاد

تأتي بايك U5 Plus السيدان الجديدة بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم.

السلامة والأمان

تقدم U5 Plus الجديدة بعددا من مواصفات السلامة والأمان القياسية وفي مقدمتها فرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم الكتروني في الثبات والتحكم في الجر، كما تأتي بفرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالإطارات وكاميرا خلفية 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

التجهيزات والكماليات

مقصورة سيارة بايك الجديدة يتوفر بها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث، وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

اقرأ أيضًا:

في 4 أيام.. ارتفاع أسعار 9 سيارات جديدة في مصر

رابطة تجار السيارات تعلق على قرار الوزراء بشأن تنظيم السوق في 2025

نيسان سنترا ثاني سيارة تنضم إلى برنامج AIDP المصري.. التفاصيل