بعد إعلان تصنيعها محليًا| ما سيارات MG المتوقع أن تحمل شعار صنع في مصر

إطلاق الجيل الجديد كليًا من ميني كوبر في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب - محمود أمين:

أعلنت شركة "المنصور للسيارات"، الوكيل المحلي للعديد من العلامات التجارية العالمية، عن خططها لإطلاق خمس سيارات جديدة في السوق المصري.

وخلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة للكشف عن سيارة "إم جي 7" الجديدة، قال "أنكوش أرورا"، المدير التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، إن المصنع الجديد المزمع إنشاؤه سيبدأ عمله خلال عامين، وهو ما سيسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على السيارات.

وبحسب تصريحات أرورا من المتوقع أن تبدأ الشركة في تصنيع طرازين من "إم جي" محليًا في المرحلة الأولى، وهما "إم جي 5" سيدان المدمجة و"إم جي زد إس" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

جدير بالذكر أن المنصور أعلنت عن تصنيع سيارات إم جي في عام 2019 قبل أن تتعطل بسبب الأحداث الاقتصادية والأزمات العالمية.

نستعرض في التقرير التالي المواصفات التفصيلية للنسخ المستوردة من كلا السيارتين:

مواصفات "إم جي 5"

تأتي "إم جي 5" موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، يولد قوة 120 حصانًا وعزم دوران 150 نيوتن متر عند 4500 دورة في الدقيقة، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ودفع أمامي.

السيارة تتمتع بطول 4.60 متر وقاعدة عجلات تبلغ 2.68 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.81 متر وارتفاعها إلى 1.48 متر.

أما على مستوى الأمان، فتأتي السيارة مزودة بأنظمة متطورة مثل ABS، EBD، وESP، بالإضافة إلى نظام CBC لتحسين الأداء أثناء المنعطفات، ونظام TCS للتحكم في الجر، ونظام HHC لمساعدة التوازن عند صعود المنحدرات.

كذلك تم تزويدها بوسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي، مع إضافات في الفئات الأعلى تشمل توجيه حساس للسرعة، فرامل يد كهربائية، ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

نقدم السيارة محلياً بسعر رسمي يبدأ من 900 ألف جنيه ويصل لمليون جنيه لفئة التجهيزات الآعلى.

مواصفات "إم جي زد إس"

أما طراز "إم جي زد إس"، فيأتي بطول 4314 مم وعرض 1809 مم وارتفاع 1624 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 2585 مم. كما تضم السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 448 لترًا.

تعتمد "إم جي زد إس" على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 123 حصانًا، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

السيارة تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 12.1 ثانية، وتستهلك متوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تضم السيارة مجموعة من تجهيزات الأمان مثل الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام تنبيه ضد السرقة.

كما تقدم السيارة تجهيزات ترفيهية مثل شاشة لمس 8 بوصة تدعم البلوتوث، وتكييف هواء أوتوماتيكي مع مخارج هواء للمقاعد الخلفية.

تقدم السيارة محلياً بثلاث فئات من التجهيزات بسعر يبدا من مليون و 30 ألف جنيه، مليون و 50 ألف جنيه، مليون و 80 ألف جنيه لفئة الأعلى.

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