بـ520 ألف جنيه وتتشحن بالبيت| نظرة على أصغر سيارات رينو (صور وفيديو)

3 سيارات في سوق المستعمل بأقل من 50 ألف جنيه.. تعرف عليها

برلين - (د ب أ):

قبل أسابيع قليلة، كشفت شركة رينو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن سيارتها الكهربائية Mobilize Duo الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات متناهية الصغر.

ووفقًا لما أعلنته الشركة الفرنسية في نوفمبر الماضي، ستقدم السيارة في أسواق الاتحاد الأوروبي بأسعار تبدأ من 9.990 (520 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

السيارة الفرنسية الجديدة يبلغ طولها 2.50 متر وعرضها 1.30 متر؛ واعتمدت رينو في تصنيعها على اللدائن البلاستيكية المُعاد تدويرها بدرجة كبيرة في تصنيع جسم السيارة، مع تجهيزها بمقعدين متتاليين.

ونظرًا لأبعادها الصغيرة فإن رينو Mobilize Duo تترك انطباعا جيدًا أثناء السير في المدن الكبيرة المزدحمة؛ حيث يمكنها المرور من أضيق الفجوات أثناء التكدسات المرورية وتلتف حول أضيق الزوايا، وذلك بفضل قطر دائرة الالتفاف البالغ 6.80 متر.

أبواب تفتح لأعلى

وتلفت السيارة الكهربائية الصغيرة الأنظار والإعجاب من قائدي السيارات الرياضية، نظرا لأن أبواب السيارة Duo يتم فتحها لأعلى بزاوية 180 درجة للنزول من السيارة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أنها اعتمدت هذا المفهوم في تصميم الأبواب من أجل توفير المساحة في الأماكن الضيقة المخصصة لصف السيارات للانتظار، بالإضافة إلى حماية المشاة وراكبي الدراجات الهوائية وإتاحة الخروج من كلا الجانبين.

رحابة داخلية

وعلى الرغم من أن السيارة الكهربائية Duo متناهية الصغر تبدو بأبعاد مدمجة من الخارج وتحتاج إلى مساحة صغيرة لصفها للانتظار، إلا أنها تتمتع برحابة كبيرة من الداخل، على الأقل بالنسبة للسائق.

لكن Due تصبح ضيقة بعض الشيء في صف الجلوس الثاني، إذا قام الراكب بتمرير ساقيه على يمين ويسار الراكب الأمامي.

يضاف إلى ذلك، افتقار السيارة الكهربائية الصغيرة إلى أدراج التخزين، فعلى الرغم من وجود حامل للهاتف الذكي، الذي يتم استعماله في الملاحة والمعلومات والترفيه، إلا أنه لا يوجد درج أو موضع لتخزين المحفظة أو حقيبة اليد أو حتى ميدالية المفاتيح، وبالطبع ليس هناك أماكن لحمل أكياس التسوق أو الحقائب والأمتعة الكبيرة.

وللتغلب على مثل هذه المشكلات قامت شركة رينو بتطوير سيارتها Bento بالتوازي مع السيارة الكهربائية Duo، وقامت بتركيب صندوق على الجانب الخلفي بدلا من المقعد الثاني.

ولم تدخر الشركة الفرنسية جهدا في تزويد السيارة الكهربائية الصغيرة بالتجهيزات؛ نظرا لأن وجود وسادة هوائية وخيار تركيب مستشعرات لصف السيارة يعتبر من التجهيزات النادرة في هذه الفئة من السيارات، بالإضافة إلى توافر مكيف السيارة ووظيفة تدفئة المقاعد.

نظام دفع هجين

وقد اعتمدت الشركة الفرنسية على مفهوم الوحدات التركيبية من أجل إنتاج السيارات بأعداد كبيرة وبتكلفة منخفضة، وتعتمد السيارة الكهربائية الجديدة على سواعد محرك بقوة 7 كيلووات/10 حصان مع نظام هجين معتدل من Austral وخلايا البطارية من R5 الجديدة، وتعمل البطارية بسعة 10.3 كيلووات ساعة وتكفي لقطع مسافة 160 كلم.

ونظرًا لعدم وجود مكان آخر سوى المنزل لشحن السيارة Duo الصغيرة، فإنها تعتمد على تيار بقدرة بسيطة 2 كيلووات وتستغرق عملية الشحن حوالي 4 ساعات لكي يتم شحنها من 20% إلى 80%.

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