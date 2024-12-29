بفارق 10 آلاف جنيه.. تشتري شيري تيجو 7 برو أم أوبل كروس لاند؟

قبل نهاية 2024| هذه أرخص سيارة تقدمها هافال بمصر

كتب - محمد جمال:

تدخل كل من السيارة شيري تيجو 7 برو والسيارة أوبل كروس لاند في منافسة مباشرة، ذلك للتشابة الكبير في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان، فضلا عن أسعارهما المتقاربة.

توضح المقارنة بين شيري تيجو 7 برو وأوبل كروس لاند العديد من المتشابهات التفصيلية بالسيارتين، علمًا أن الفارق بينهما 10 آلاف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين شيري تيجو 7 برو وأوبل كروس لاند:

المحرك والأداء

تعتمد أوبل كروس لاند الجديدة موديل 2025 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر على محرك تربو ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 110 حصان ويرتبط بناقل أوتوماتيك من 6 سرعات.

وحملت شيري تيجو 7 برو محرك سعة 1500 سي سي موزعة على 4 سلندرات مع تربو لتوليد قوة 154 حصان وعزم 210 نيوتن.متر عند 1750 دورة/الدقيقة بالارتباط مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

المساحات والأبعاد

تقدم السيارة بطول 4.211 ملم وعرضها 1.765 ملم، وارتفاعها الكلي 1.605 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 170 ملم، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 410 لتر مكعب.

فيما قدمت تيجو 7 برو بطول 4.50 متر مع قاعدة عجلات 2.67 متر بجانب عرض 1.84 متر وارتفاع 1.74 متر.

تجهيزات السلامة والأمان

تمتلك كروس لاند مواصفات أمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام EBD لتوزيع الإلكتروني الفرامل، مثبت للسرعة، مصابيح ضباب وعجلة قيادة متعددة المهام ومصابيح LED أمامية.

شملت مواصفات الأمان القياسية في تيجو 7 برو أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع دعم التوازن أثناء القيادة على المرتفعات والمنحدرات ومراقبة ضغط الإطارات وحساسات ركن خلفية مرتبطة بكاميرا بالإضافة لتنبيه السائق من الإرهاق وفرامل يد كهربائية مع خاصية الكبح الذاتي بينما حصلت الفئة الأعلى على كاميرات 360 درجة.

التجهيزات والكماليات

تأتي كروس لاند بوسائل راحة وترفيه متطورة في مقدمتها خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكياَ - بلوتوث، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مخرج توصيل USB، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، مخارج خلفية لمكيف الهواء، حساسات ركن خلفية، عجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

كما يتوفر بها نظام صوتي متصل بـ6 سماعات، ومشغل CD/MP3 ومدخل USB وAUX وبلوتوث، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية "بالفئة الأعلى"وفرش جلدي وتكييف هواء أوتوماتيك وغيرها.​​

أما الفئة الأولى من شيري تيجو 7 برو تقدم بشاشة للعدادات الرقمية قياس 7 بوصة وأخرى وسطية قياس 10 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث يعمل عبر نظام صوتي من 6 سماعات بجانب مفتاح ذكي ومثبت سرعة وضبط لوضعية القيادة وتحكم كهربائي في المكيف ذو الفتحات الخلفية.

وشملت إضافات الفئة الثانية تكييف ثنائي المناطق وتحكم كهربائي في مقعدي السائق والراكب الأمامي وإضاءة داخلية محيطية مع سقف بانورامي وشاحن لاسلكي وحساسات خفية لفتح الشنطة كهربائياً.

الأسعار والفئات

تتوفر أوبل كروس لاند الجديدة فى السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات Topline وسعرها الرسمي مليون 350 ألف جنيه.

بينما تبدأ أسعار شيري تيجو 7 برو 2025 الجديدة من مليون 350 ألف للفئة الأولى comfort، والفئة الثانية luxury سعرها مليون 360 ألف.

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